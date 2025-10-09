Curling olimpiai előselejtező: fölényes magyar siker Tajvan ellen

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a mostani sikerrel 2/2-vel álló magyar csapatnak mindössze hat endre volt szüksége a csütörtök esti mérkőzés lezárásához.

A magyarok az előző napokban a litvánoktól és csehektől elszenvedett két szoros vereség után csütörtök délelőtt legyőzték a mexikóiakat. A szombatig tartó tornán pénteken Ausztrália és Németország következik.

Az olimpiai előselejtező első három helyezettje biztosítja a helyét a decemberi kanadai selejtezőre, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására. A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – együttese képviseli Magyarországot.