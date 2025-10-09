Nemzeti Sportrádió

Curling olimpiai előselejtező: fölényes magyar siker Tajvan ellen

Vágólapra másolva!
2025.10.09. 21:32
null
Fotó: Magyar Curling Szövetség
Címkék
magyar curlingválogatott curling olimpiai selejtező
A magyar női curlingválogatott fölényes, 11–0-s sikert aratott a továbbra is nyeretlen Tajvan ellen a skóciai Aberdeenben zajló olimpiai előselejtezős tornán.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a mostani sikerrel 2/2-vel álló magyar csapatnak mindössze hat endre volt szüksége a csütörtök esti mérkőzés lezárásához.

A magyarok az előző napokban a litvánoktól és csehektől elszenvedett két szoros vereség után csütörtök délelőtt legyőzték a mexikóiakat. A szombatig tartó tornán pénteken Ausztrália és Németország következik.

Az olimpiai előselejtező első három helyezettje biztosítja a helyét a decemberi kanadai selejtezőre, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására. A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – együttese képviseli Magyarországot.

 

magyar curlingválogatott curling olimpiai selejtező
Legfrissebb hírek

Curling olimpiai előselejtező: megvan a mieink első győzelme

Egyéb csapat
8 órája

Curling olimpiai előselejtező: vereség a csehektől is

Egyéb csapat
Tegnap, 14:43

Curling olimpiai előselejtező: vereség extra end után a litvánoktól az első fordulóban

Egyéb egyéni
2025.10.07. 22:46

Curling: legalább egy erős csapatot le kell győzniük a mieinknek az olimpiai előselejtezőben

Egyéb egyéni
2025.10.01. 17:06

Szombaton első alkalommal rendezik meg a Magyar Curling Napját

Téli sportok
2025.03.28. 16:17

Hosszabbításban megvertük az osztrákokat, vasárnap jöhet a döntő ütközet az olimpiai kvótáért!

Jégkorong
2025.02.08. 20:20

Női jégkorong olimpiai selejtező: a németek simán megverték a szlovákokat a mieink csoportjában

Jégkorong
2025.02.08. 17:31

Garát-Gasparics Fanni: Nekünk ez a torna miniolimpia

Jégkorong
2025.02.04. 14:06
Ezek is érdekelhetik