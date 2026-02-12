Téli olimpia: kizárták a „sisakügybe” keveredő ukrán szkeletonost; Weston meggyőző előnyben fél távnál

Kizárták a téli olimpiai játékok férfi szkeletonversenyéről az ukrán Vladiszlav Heraszkevicset – közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB). Az ukrán sportolót a döntésről a verseny előtt 20 perccel értesítették, miután kijelentette, hogy a szervezet tiltása ellenére olyan sisakban versenyez majd, amely a hazája Oroszországgal vívott háborújában elesett ukrán sportolók képeit ábrázolja, ami sérti az olimpiai játékok politikai megnyilvánulásokat tiltó szabályait – írja a Reuters hírügynökség.

A NOB elnöke, Kirsty Coventry az újságíróknak elmondta: személyesen találkozott Heraszkeviccsel, hogy közösen találjanak megoldást a problémákra.

„Eredetileg nem lettem volna ott a versenyen, de úgy gondoltam, fontos, hogy személyesen beszéljünk egymással. Nem arról van szó, hogy ne értenék egyet ezzel a rendkívül erős, az emlékezésről, a tisztelgésről szóló üzenettel. A kihívást az jelentette, hogy a helyszínen találjunk megoldást az ügyre, sajnos ez nem sikerült. Nagyon szerettem volna, hogy versenyezzen, megrázó reggel volt” – mondta az újságíróknak Coventry.

Az esettel kapcsolatban az ukrán olimpiai csapat közölte: a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul jogorvoslatért.

Ilyen előzmény után következett maga a verseny, pontosabban annak a fele: csütörtökön a négy futamból az első kettőt rendezték. Az elsőben a kétszeres világbajnok és Európa-bajnok Matt Weston új pályacsúccsal az élen zárt, megelőzve a négy évvel ezelőtt ezüstérmes Axel Jungkot, és a hazai kedvenc Amedeo Bagnist. A címvédő német Christopher Grotheer 18 század lemaradással a negyedik helyen zárt.

A másodikban többen is új pályacsúcsot repesztettek, Grotheer feljött a harmadik helyre, Jungk mögé, aztán jött Weston és fantasztikus csúszással 56 másodperc alá szorította a pályarekordot, összesítésben pedig kereken három tizedmásodperc előnnyel várhatja a pénteki harmadik és negyedik futamot.

SZKELETON

FÉRFIVERSENY

Az állás két futam után

1. Matt Weston (Nagy-Britannia) 1:52.09 perc

2. Axel Jungk (Németország) 0.30 másodperc hátrány

3. Christopher Grotheer (Németország) 0.46 mp h.

4. Csen Ven-hao (Kína) 0. 59 mp h.

5. Amadeo Bagnis (Olaszország) 0.66 mp h.

6. Felix Keisinger (Németország) 0. 88 mp h.