Téli olimpia: kizárták a „sisakügybe” keveredő ukrán szkeletonost; Weston meggyőző előnyben fél távnál

2026.02.12. 12:03
Heraszkevicset 20 perccel az első futam előtt zárta ki a NOB a sisakja miatt (Fotó: Getty Images)
kizárás Vladiszlav Heraszkevics szkeleton Nemzetközi Olimpiai Bizottság Kirsty Coventry
Csütörtökön reggel kizárták a milánói–cortinai téli olimpiai játékokról Vladiszlav Heraszkevics szkeletonversenyzőt, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tiltása ellenére az Oroszországgal vívott háborúban elhunyt ukrán sportolóknak emléket állító sisakban akart versenyezni – adta hírül a Reuters. Aztán az első két futamon a kétszeres világbajnok és Európa-bajnok Matt Weston oktatta a mezőnyt.

Kizárták a téli olimpiai játékok férfi szkeletonversenyéről az ukrán Vladiszlav Heraszkevicset – közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB). Az ukrán sportolót a döntésről a verseny előtt 20 perccel értesítették, miután kijelentette, hogy a szervezet tiltása ellenére olyan sisakban versenyez majd, amely a hazája Oroszországgal vívott háborújában elesett ukrán sportolók képeit ábrázolja, ami sérti az olimpiai játékok politikai megnyilvánulásokat tiltó szabályait – írja a Reuters hírügynökség.

A NOB elnöke, Kirsty Coventry az újságíróknak elmondta: személyesen találkozott Heraszkeviccsel, hogy közösen találjanak megoldást a problémákra.

„Eredetileg nem lettem volna ott a versenyen, de úgy gondoltam, fontos, hogy személyesen beszéljünk egymással. Nem arról van szó, hogy ne értenék egyet ezzel a rendkívül erős, az emlékezésről, a tisztelgésről szóló üzenettel. A kihívást az jelentette, hogy a helyszínen találjunk megoldást az ügyre, sajnos ez nem sikerült. Nagyon szerettem volna, hogy versenyezzen, megrázó reggel volt” – mondta az újságíróknak Coventry.

Az esettel kapcsolatban az ukrán olimpiai csapat közölte: a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul jogorvoslatért.

Ilyen előzmény után következett maga a verseny, pontosabban annak a fele: csütörtökön a négy futamból az első kettőt rendezték. Az elsőben a kétszeres világbajnok és Európa-bajnok Matt Weston új pályacsúccsal az élen zárt, megelőzve a négy évvel ezelőtt ezüstérmes Axel Jungkot, és a hazai kedvenc Amedeo Bagnist. A címvédő német Christopher Grotheer 18 század lemaradással a negyedik helyen zárt. 

A másodikban többen is új pályacsúcsot repesztettek, Grotheer feljött a harmadik helyre, Jungk mögé, aztán jött Weston és fantasztikus csúszással 56 másodperc alá szorította a pályarekordot, összesítésben pedig kereken három tizedmásodperc előnnyel várhatja a pénteki harmadik és negyedik futamot.

1. Matt Weston (Nagy-Britannia) 1:52.09 perc 
2. Axel Jungk (Németország) 0.30 másodperc hátrány
3. Christopher Grotheer (Németország) 0.46 mp h.
4. Csen Ven-hao (Kína) 0. 59 mp h.
5. Amadeo Bagnis (Olaszország) 0.66 mp h.
6. Felix Keisinger (Németország) 0. 88 mp h.

 

