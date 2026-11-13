Simán továbbjutott a Celta Vigo a Király-kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.13. 23:04
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Ferran Jutgla (balra) duplázott (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
spanyol Király-kupa Celta Vigo Király-kupa
A spanyol labdarúgó Király-kupa 1. fordulójából a Celta Vigo Ferran Jutgla és Williot Swedberg két-két góljával, valamint Andrés Antanón találatával 5–0-val továbbjutott – a negyedosztályú Salamanca a 61. perctől emberhátrányban játszott a péntek esti mérkőzésen.

Az 1. forduló november 18-án zárul, de az ebben a körben érdekelt élvonalbeli csapatok már lejátszották mérkőzéseiket, s a 16 együttesből csak az Espanyol nem jutott tovább. A Szuperkupa-résztvevő Atlético Madrid, Real Sociedad, Barcelona és Real Madrid négyes csak a legjobb 32 között, azaz két forduló múlva csatlakozik a mezőnyhöz.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSE)
Salamanca (IV.)–Celta Vigo 0–5

 

spanyol Király-kupa Celta Vigo Király-kupa
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