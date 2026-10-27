Hétgólos meccsen pottyant ki a Király-kupából az Espanyol, majd azon melegében menesztette az edzőjét

A hatodosztályú Atlético Pinatarense még az első 20 percben ráijesztette az Elchére, s megszerezte a vezetést, de az élvonalbeli csapat még a szünet előtt kiegyenlített Ezequiel Ponce révén. Az argentin támadó a fordulás után is betalált, majd Ali Houary kései gólja bebiztosította a győzelmet. 1–3

Az Espanyol már a hatodik percben megszerezte a vezetést a negyedik vonalbeli Sestao vendégeként Marcos Fernández tizenegyesével, de a hazaiak általános meglepetésre még a szünet előtt megfordították a mérkőzést. A baszk kiscsapat karnyújtásnyira volt a győzelemtől, ám a 90. percben Roberto Fernández is bevert egy tizenegyest, így jöhetett a ráadás. A hosszabbítás első perceiben gyors gólváltást produkáltak a felek, Gabriel Moscardo találatára Ander Laka válaszolt hazai oldalon. Már mindenki a tizenegyeseket várta, amikor az esős, latyakos időben az Espanyol kapusa, Dmitrovics rávetette magát egy támadóról lepattanó labdára, de az kicsúszott a kezéből – a Sestao védője, Jon Rojo pedig köszönte szépen, és a hálóba küldte az ajándék labdát, kiejtve a katalánokat, akik az idény első élvonalbeli csapataként búcsúztak. A vereségnek azonnali következménye lett, az Espanyol ugyanis azonnali hatállyal kirúgta vezetőedzőjét, Manolo Gonzálezt. 4–3

✍️ OFICIAL | Manolo González deixa de ser entrenador de l'#RCDE. El Club vol agrair-li la seva feina durant tots aquests anys i li desitja molta sort en els seus projectes futurs. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 27, 2026

A Gulácsi Pétert ezúttal a keretbe sem nevező Villarreal már az első játékrészben eldöntötte a lényegi kérdéseket a Manacor otthonában Alassane Diatta és Tani Oluwaseyi góljával, majd a fordulás után Sergi Cardona is bevert egyet. A folytatásban Nizar el-Jmili és Nicolas Pépé is betalált – Inigo Pérez csapata tartalékosan is könnyen vette a negyedosztályú ellenfél jelentette akadályt. 0–5

A hatodik vonalbeli Alcazar bő 70 percig tartotta a lépést a Málagával, ezután viszont Chupe duplájával, valamint Daniel Lorenzo találatával az andalúziai csapat két vállra fektette az időközben emberhátrányba kerülő ellenfelet. 0–2

A Rayo Vallecano korán hátrányba került Huelvában, a negyedosztályú ellenfél viszont a szünet előtt megfogyatkozott, s a szabálytalanságért járó büntetőből Alemao egalizált. A vallecasiak végigtámadták a második félidőt, de nem tudták másodszor is bevenni Fernando Padilla kapuját, így jött a ráadás. A hosszabbításban elfogyott a hazaiak energiája, a Rayo pedig két perc alatt két gólt szerzett (Jorge de Frutos, illetve az így duplázó Alemao volt eredményes). Már mindenki úgy hitte, eldőlt a párharc, a ráadás második félidejében azonban ziccerbe került az Huelva, s miután Pecellín a kapust is kicselezte, Lejeune szabálytalansága tizenegyest és piros lapot ért – a büntetőt Paolo Romero gólra váltotta. A hátralevő időben egyenlő létszámban játszottak a felek, de az újabb fordulat elmaradt – nyögvenyelős sikerrel ment tovább a Rayo. 2–3

A másodosztályú Almería Yaakobishvili Áronnal a kapujában nem tudott gólt szerezni a negyedosztályú Castellonense ellen, így jött a ráadás, ahol a hazaiak szerezték meg a vezetést. Az Almería a kapott gól után összekapta magát, és felőrölte erőnléti szempontból elfogyó ellenfelét, s továbbjutott. 1–2

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

1. FORDULÓ (AZ ÉLVONALBELI CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Atlético Pinatarense (VI.)–Elche 1–3

Sestao (IV.)–Espanyol 4–3 – hosszabbítás után

Manacor (IV.)–Villarreal 0–5

Sporting de Alcázar (VI.)–Málaga 0–3

Recreativo de Huelva (IV.)–Rayo Vallecano 2–3 – h. u.