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La Liga: Berenguer-parádé, kiütötte a Getafét a Bilbao

V. H. L.V. H. L.
2026.10.25. 16:33
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Álex Berenguer megállíthatlan volt (Fotó: Getty Images)
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10. forduló Getafe Athletic Bilbao La Liga
Alighanem élet meccsét játszotta Álex Berenguer, az Athletic Bilbao középpályása a Getafe elleni hazai találkozón. A 4–0-re megnyert összecsapáson a baszk középpályás egy góllal s három gólpasszal vette ki a részét a győzelemből, további különlegesség, hogy az „oroszlánok” mind a négy kaput találó lövéséből gól született.

Álex Berenguer jutalomjátékát hozta a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának első vasárnapi mérkőzése, a melyen Bilbaóban az Athletic a Getaféval csapott össze. A baszkok játékmestere egy ragyogó szabadrúgásgóllal kezdett a 17. percben, aztán gondoskodott róla, gyakorlatilag róla szóljon az egész mérkőzés: a folytatásban három gólpasszt osztott ki a találkozón, amelynek elején a hazaiak kedves gesztussal a Valencia ellen keresztszalag-szakadást szenvedett csapattársnak, Gorka Guruzetának kívántak jobbulást.

A 31 éves középpályás az első félidő hajrájában Inaki Willliamst hozta helyzetbe – a ghánai válogatott csatár megköszönte a remek ütemű kiugratást, s a bal alsó sarokba lőtt. A szünet után sem csökkent az „oroszlánok” játékkedve, Berenguer szögletből varázsolta Aitor Paredes fejére a labdát gólt érően, majd a 88. percben Yuri Berchiche is az ő passzából bombázott a kapuba – a bilbaóiak nem csak jól futballoztak, hanem hatékoynságból is példát mutattak, ugyanis mind a négy kaput találó próbálozásukból gól született. 4–0

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
VASÁRNAP
Athletic Bilbao–Getafe 4–0 (Á. Berenguer 17., I. Williams 35., A. Paredes 70., Berchiche 88.)
Kiállítva: M. Martín (Getafe, 86.)
16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Atlético Madrid–Deportivo 1–0 (J. Álvarez 48.)
Rayo Vallecano–Elche 0–3 (Redondo Solari 23. – 11-esből, Nino 36. – 11-esből, Valera 68.)
Racing Santander–Espanyol 2–1 (Belocian 69., Zabiri 84., ill. Expósito 62.)
Valencia–Villarreal 1–2 (Pepelu 38. – 11-esből, ill. Freeman 69., Mikautadze 90+6.)
Kiállítva: Elliott (89.), ill. P. Gueye (79.)

Pénteken játszották
Alavés–Málaga 1–1 (Manas 89., ill. Nino 44.)

 


 

 

10. forduló Getafe Athletic Bilbao La Liga
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