Yaakobishvili Áron szenzációsan debütált az Almeríában, teljesítményét máris 10-esre értékelték

Az FC Barcelona kötelékébe tartozó Yaakobishvili Áron augusztus végén került kölcsönbe a spanyol másodosztályban szereplő Almeríához, amelyben kedd este először kapott lehetőséget a bizonyításra a Castellonense elleni Király-kupa-mérkőzésen. Csapata nagy küzdelemben, hosszabbítás után nyert 2–1-re, a siker pedig nagyban volt köszönhető a magyar játékos fantasztikus teljesítményének.

És ebben semmi túlzás nincs. A La Voz de Almería a lefújás után az egekig magasztalta a kapust, és a maximális 10-es osztályzatot adta neki, ami a kritikáiról ismert spanyol sajtóban rendkívül ritka elismerés.

10. Kiemelkedő. Életben tartotta az Almería reményeit

– indokolta értékelését a helyi lap.

A csapat vezetőedzője, a korábban a Barcelonánál is évekig dolgozó García Pimienta ugyancsak méltatta debütáló játékosa produkcióját: „Választanunk kellett közte és Fernando között, mert bármelyikük képes lett volna jó teljesítményt nyújtani. Végül Yaakónak adtuk meg a lehetőséget, és élt is vele. Nehéz feladat volt a rengeteg beadás miatt, de remekül teljesített. Örülök, hogy három kiváló kapusunk is van a keretben” – fogalmazott a szakember.

Yaakobishvili Áron egy másik helyi lapnak, a Diario de Almeríának értékelt: „Tudtam, hogy nagyon veszélyes mérkőzés vár ránk, de rendkívül boldog vagyok, hogy végül győzelemmel mutatkozhattam be, ráadásul főszereplőként segíthettem a csapatot. Ez a munkám, mindig készen kell állnom, amikor szükség van rám. Olyan ember vagyok, aki a jelenben él és a mindennapokra koncentrál. Nagyon jól érzem magam a csapattársaimmal, mindenki segíti a másikat, és ez a pályán is látszik. Az a célom, hogy napról napra jobb legyek, és minden hétvégén még jobb teljesítményt nyújtsak.”

A 20 éves a magyar kapus egyébként június 5-én, a Finnország elleni felkészülési meccsen már a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozott a Puskás Arénában.