Alulteljesítő patinás klubok, jól rajtoló nem topligás csapatok, avagy El-érdekességek és trendek a Fradin túl

AZ ALULTELJESÍTŐK, AVAGY TOPLIGÁS KLUBOK, AMELYEKTŐL TÖBBET VÁRTUNK

Az Olympique Marseille nem mostanság éri virágkorát – az egyszeres BL-győztes a Ligue 1 9. helyén áll, miután számos kulcsemberét pótlás nélkül elveszítette a nyár folyamán –, így az alapszakasz indulása előtti beharangozónkban sem soroltuk a dél-francia együttest sem a favoritok, sem a sötét lovak közé. Ezzel együtt a sorsolást tekintve nem számítottunk arra, hogy három forduló után pont nélkül látjuk majd Bruno Génésio gárdáját. A Besiktas elleni idegenbeli zakót ennek tükrében nem mondanánk meglepőnek, azt viszont már igen, hogy az Olympiakosz, majd később a Sturm Graz játékára sem találta az ellenszert a francia csapat.

Nem rajtolt jól a bajnokságban egyébként jól szereplő Milan sem, Ruben Amorim együttese a Benficától elszenvedett vereséggel rajtolt, majd nyerni tudott a manapság már nem annyira acélos Salzburg vendégeként, de a Bournemouth elleni rangadón látott összeomlás alaposan beárazta az olaszok ausztriai produkcióját. A Milan így is simán továbbmehet, ha a nálánál egyértelműen gyengébb ellenfeleket meggyőzően megveri, ám a vele egy súlycsoportban levő gárdák ellen eddig gyászos a mérlege – s ez nem jó előjel annak tükrében, hogy az alapszakasz rajtja előtt még a végső győzelmet sem tartottuk kizártnak az esetükben.

Nem kezdett igazán jól a Celta Vigo és a Hoffenheim sem. A spanyolok egy ciprusi vereség után a végső sikerre is esélyesnek tartott Juventustól is kikaptak, de a Celtic legyőzésével jelezték, hogy van még bennük spiritusz. Az elmúlt években a Giráldez-féle együttes jellemzően tavasszal lendült igazán formába, így (feltéve, hogy így vagy úgy továbbjut) van miben bízniuk a vigói drukkereknek. Mindeközben a sinheimi alakulat előbb Krétán, majd odahaza a Besiktastól is kikapott, s bár az eddig hibátlan Lyon legyőzésével javított a mérlegén, elmondható, hogy a németek teljesítménye is elmarad a várakozásoktól.

Az izraeli bajnok ellen is bezsebelte a pontokat a veretlen Saint-Gilloise (Fotó: Getty Images)

A FELÜLTELJESÍTŐK, AVAGY NEM TOPLIGÁS CSAPATOK, AKIK REMEKÜL KEZDTEK

A Ferencváros eredményei önmagukért beszélnek, de fontos megemlíteni a görög Olympiakoszt is, amely ugyancsak hibátlanul kezdte az alapszakaszt. A pireuszi együttest segítette a sorsolás (a görögök a Jagielloniával az első, míg a Sparta Prahával a harmadik fordulóban találkoztak), ám az Olympique Marseille így is nagy skalpnak számít a néhány éve Kl-győzelmet ünneplő gárdától.

Remekül rajtolt a belga Royale Union Saint-Gilloise is, amely két győzelemmel és egy döntetlennel, tehát veretlenül áll három forduló után, hasonlóan a favorit Juventushoz. A brüsszeli alakulat egy plzeni győzelemmel kezdett, majd a Real Sociedad ellen tartott otthon egy pontot – ezt követte a Hapoel Beer-Seva kiütése. A belgák sorsolása abban hasonlít a Ferencvároséhoz, hogy topligás ellenféllel csak ezután játszanak majd (a negyedik fordulóban a Fradi a Milan, az USG pedig a Celta Vigo vendége lesz), de az tény, hogy a reálisan bezsebelhető pontok többségét meg tudták szerezni.

A Besiktast sötét lóként emlegettük a beharangozónkban, s a törökök eddig ennek megfelelően szerepeltek. Vincenzo Italiano csapata papíron nehéz sorsolást kapott (három topligás ellenfél az első három fordulóban), de remekül helytállt, legyőzte az Olympique Marseille-t és a Hoffenheimet is, a Crystal Palace ellen pedig emberhátrányban játszott döntetlent. Az isztambuli gárda november elején a Celtic otthonában folytatja szereplését, így – tekintve, hogy a skótok pont nélkül állnak – minden esély adva van arra, hogy a Besiktas veretlen szériája tovább folytatódjon.

Végül, de nem utolsósorban érdemes megemlíteni az AZ-t és az Omonia Nicosiát is. Kovács Bendegúz holland klubja (a papíformának megfelelően) kikapott Sunderlandben az első fordulóban, utána viszont a nála lejjebb rangsorolt Hapoel Beer-Seva, Ararat-Armenia kettős ellen is begyűjtötte a pontokat. Eddig a kötelezőt hozza a holland csapat, az igazi értékmérő a vele egy súlycsoportban levő ellenfelek ellen jön majd. Mindeközben a Loic Negót foglalkoztató ciprusiak a Celta elleni bravúrra kezdtek, majd egy hármast hintettek a szlovén Celjének. Az éllovas Benfica elleni zakó borítékolható volt, ám Nijmegenben tovább javíthatja mérlegét a zöld-fehér együttes.

AZ EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEK

A góllövőlistán hetes holtverseny van az élen, miután Dion Beljo (Dinamo Zagreb), Tjaronn Chery (NEC), Alphadjo Cisse (Milan), Sergio Gómez (Real Sociedad), Nick Woltemade (Juventus), Yéremy Pino (Crystal Palace) és Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) is három találatnál jár. A gólpasszok terén Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) és Junior Olaitan) áll az élen fejenként két asszisszttal. Az eddig minden meccsen pályára lépő kapusok közül Hervé Koffi (Union SG) és Stefan Ortega (Olympiakosz) teljesítménye emelkedik ki: a Burkina Fasó-i, illetve német kapus mindössze egyszer kapitulált ezeken a meccseken, s 90, illetve 88.9 százalékos védési hatékonyságot mutatott fel.