Öt gólt szerzett a Sociedad, nyert a Celta Vigo és az Osasuna is

Osasuna–Racing Santander 2–0

A 3. percben még csak lesgólig jutott az Osasuna, de nem sokkal később megszerezte a vezetést. Ante Budimir tizenegyest harcolt ki, majd a jobb alsóba gurítva értékesítette is a büntetőt. A hazaiak végig sokkal veszélyesebben játszottak, a 33. percben újabb lesgólt szereztek, a hajrában viszont lezárták a mérkőzést. Budimir robogott a jobb szélen, a lövését még védte Julen Agirrezabala, ám a kipattanót Asier Osambela bevágta. A pamplonai csapat öt nyeretlen meccs után újra győzött, míg a Santander immár az előző négy bajnokiján csak egy pontot szerzett.

Celta Vigo–Alavés 2–1

Az első félidő nem hozott gólt Vigóban, a szünet után viszont hamar gól esett, Javi Rodríguez kiugratásából Ferran Jutgla lőtt a bal alsóba. Az assziszt után Javi Rodríguez gólt is szerzett, remekül tört be a védők között, majd hat méterről a jobb alsóba helyezett. Még a hajrában szépített az Alavés, Hugo Novoa gyönyörűen tekert 13 méterről a jobb felsőbe, ám a vereséget nem tudták elkerülni a vendégek, akik már öt meccse nyeretlenek.

Málaga–Real Sociedad 2–5

Gólgazdag meccset játszott a két csapat, ami nem meglepő, mivel mindkét együttes sok gólt kap a bajnokságban, a Sociedad viszont sokat is szerez, amiről ismét tanúbizonyságot tett. Kubo Takefusza már a 3. percben a jobb felsőbe tekert, majd a félidő közepén Orri Óskarsson ziccerben a bal alsóba lőtt. Nem adta fel a sereghajtó, a második játékrész elején Adrián Nino a léc alá lőtt Pablo Martínez passzából. Mikel Oyarzabal nem hagyta, hogy egyenlítsen a nyeretlen Málaga, 14 méterről kilőtte a bal alsót, viszont ismét jött a szépítés, Pablo Martínez 13 méterről hatalmas gólt zúdított a bal felsőbe. Azonban egy perccel később megint jött a világ- és Európa-bajnok Mikel Oyarzabal, ezúttal 22 méterről lőtt a bal alsóba, majd a vendégek az ötödik góljukat is megszerezték. Óskarsson lövésénél a labda még lejött a lécről, a kipattanót viszont berúgta Goncalo Guedes, kialakítva ezzel a végeredményt.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Osasuna–Racing Santander 2–0 (Budimir 9. – 11-esből, Osambela 88.)

Celta Vigo–Alavés 2–1 (Jutgla 53., J. Rodríguez 71., ill. Novoa 87.)

Málaga–Real Sociedad 2–5 (Nino 54., P. Martínez 66., ill. Kubo 3., Óskarsson 26., Oyarzabal 59., 67., Guedes 73.)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Real Betis–FC Barcelona 2–5 (V. Gómez 27., Ezzalzuli 53., ill. Yamal 10., Rodri 41., G. Jesus 51., E. García 62., Olmo 81.)

Kiállítva: F. Bernal (54., Betis)

Valencia–Athletic Bilbao 0–0

Espanyol–Atlético Madrid 0–1 (Baena 89.)

Villarreal–Elche 0–0

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Deportivo–Levante 1–1 (Nsongo 63., ill. Requena 82.)