Még nem döntött a folytatásról a kapus, akinek szabálytalansága miatt meghalt a Tenerife játékosa

2026.11.12. 17:41
Jesús Owono minden bizonnyal élete legnehezebb periódusát éli (Fotó: Getty Images)
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Jesús Owono La Liga 2 Andorra FC
Még nem döntött a visszatérésről vagy a visszavonulásról Jesús Owono, a spanyol másodosztályú FC Andorra egyenlítői-guineai válogatott kapusa, miután tíz napja a pályán összeütközött a Tenerife csatárával, Jesús de Miguellel, aki ennek következtében életét vesztette.

„Azt kell tennie, amit helyesnek érez, és amire képesnek érzi magát. Megjelentek olyan állítások, amelyek egyszerűen nem igazak, és amelyek nem tartják tiszteletben a magánéletét. Ha úgy érzi, eljött az ideje, majd ő eldönti, hogy visszatér-e vagy sem” – mondta csütörtökön Carles Manso, az FC Andorra vezetőedzője.

A tragikus eset miatt az RCD Mallorca elleni mérkőzést elhalasztották, de szombaton az Almería ellen már pályára kell lépnie a csapatnak.

„Sokat beszéltünk vele az elmúlt napokban, hiszen nem könnyű időszak a mostani. Tiszteletben tartjuk az igényét, hogy a saját belátása szerint, a számára legmegfelelőbb módon dolgozza fel a történteket. Még túlságosan korai lenne bármilyen következtetést levonni, és még az esetleges szankciókkal kapcsolatban is várjuk a fejleményeket” – magyarázta a tréner.

Elárulta, Jesús Owono mélyen megrendült, és élete legnehezebb pillanatait éli át. Idejét a családtagjai és a barátai társaságában tölti, ők segítik, hogy megbirkózzon a történtekkel.

„Nyilvánvalóan nem állt szándékában ezt tenni, de ez egy olyan tragédia, amellyel együtt kell majd élnie” – magyarázta.

A 47-szeres válogatott Owono nem kapott meghívót Egyenlítői-Guinea következő két mérkőzésére: csütörtökön és hétfőn is Zimbabwe lesz a csapat ellenfele az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében.

A spanyol rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást Jesús de Miguel halálával kapcsolatban.

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„Tudom, hogy még sok mindent kell tisztázni, és a legnagyobb tisztelettel fogok szembenézni mindazzal, ami következik. Nyugodj békében, Jesús!”

 

 

Jesús Owono La Liga 2 Andorra FC
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