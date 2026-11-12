Vívás: Pásztor és Kollár a 64 között a női tőrözők plovdivi vk-versenyén

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.11.12. 17:28
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Kollár Anna két, tizenötös asszót is megnyert az egyenes kieséses szakaszban (Fotó: utanpotlassport.hu)
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Kollár Anna vívás Pásztor Flóra vívó világkupa
Nem zárt túl fényes napot a magyar női különítmény a tőrözők plovdivi vk-viadalának csütörtöki selejtezőjében: a 11 pástra lépőből csak Kollár Anna csatlakozott a főtáblára a kiemelt Pásztor Flóra mellé.

Bár a csoportkörben csak egyetlen magyar „szállt el” a pástra lépő tizenegyből a tőrözők plovdivi világkupaversenyének női selejtezőjében (a kiemelt Pásztor Flóra csak a főtáblán kezd szombaton), utána egyre-másra csak a vereségeket könyvelhettük el.

Ez még akkor is fájó, ha minimális különbséggel kap ki egy magyar (Kondricz Kata főtáblára jutása egyetlen tuson múlott), ám ettől még vereség, ezekből meg jócskán akadt ezen a napon a mieink eredménylistáján. A napot csak Kollár Anna zárhatta elégedetten, ő a csoportasszók során egyszer kikapott, ám aztán két, tizenötös asszót is megnyert az egyenes kieséses szakaszban, így szombaton ott lesz a főtáblán Plovdivban Pásztor Flóra mellett.

A férfiak selejtezőjét pénteken rendezik meg: Dósa Dániel kiemelt, Szemes Gergő bokasérülése miatt el sem utazhatott Bulgáriába, tizenegy magyar viszont itt is megpróbálhatja kiharcolni a 64 közé jutást.

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, PLOVDIV
Tőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Pásztor (kiemelt), Kollár 5 győzelem/1 vereség, Papp J. 4/1, Kondricz 4/2, Wolf 4/2, Nekifor 4/2, Badár 3/3, Lupkovics 3/3, Polonyi 3/3, Zhou 2/3, Haroni 2/4, Simon 1/4. A 128 közé jutásért: Zhou–Haroni 15:11. A 96 közé jutásért: Kollár–Wagstaff (brit) 15:12, Kondricz–Gimenez (venezuelai) 15:2, Wolf–Esteban (elefántcsontparti) 15:13, Molinari (olasz)–Lupkovics 15:8, Wasilczuk (lengyel)–Papp J. 15:9, Morandi (német)–Badár 15:14, Blazic (horvát)–Zhou 15:14, Vang Ji-zsan (kínai)–Polonyi 15:4, Diaz (spanyol)–Nekifor 15:5. A 64 közé jutásért: Kollár–Tsang (brit) 15:11, Csang Sze-csi (kínai)–Kondricz 15:14, Nagasze (japán)–Wolf 15:11

 

Kollár Anna vívás Pásztor Flóra vívó világkupa
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