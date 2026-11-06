La Liga: a hétvégi fordulóban játékmegszakítás lesz Jesús de Miguel emlékére

A spanyol szövetség (RFEF) honlapjának közlése alapján a férfi és a női liga képviselőivel közösen állapodtak meg az országos megemlékezés részleteiről. Ennek egyik elemeként a férfiaknál az élvonalbeli és másodosztályú mérkőzéseken az összes kezdőjátékos külön erre az alkalomra készített pólóban lép pályára, amelyen Jesús de Miguel 9-es mezszáma lesz látható a „mindig az emlékezetünkben maradsz” felirattal. A labdarúgók a kezdés előtt a játékvezetőkkel együtt egymást átkarolva félkört alkotnak majd a kezdőkörnek azon a területén, ahol Jesús de Miguel hétfőn, az Andorra elleni másodosztályú bajnoki mérkőzésen ütközött a vendégek kapusával, Jesús Owonóval. A stadionokban egyperces néma csenddel adóznak a 30 éves korában elhunyt labdarúgó emlékének, a kivetítőkön pedig látható lesz a futballista fényképe.

A megemlékezés ezzel még nem ér véget, ugyanis a 9. percben – utalva ismét az elhunyt mezszámára – a játékvezető megszakítja a találkozót és az eredményjelző táblákon ismét egy tisztelgő videó jelenik majd meg. A találkozó előtti gyászszünetet, valamint a játékmegszakítást az összes spanyolországi futballmérkőzésen megtartják.

A CD Tenerife szombaton helyi idő szerint 18 órakor a szurkolók számára is nyílt megemlékezést tart pályáján, a Heliodoro Rodríguez López Stadionban.

Jesús de Miguel mellkasát a 96. percben, 2–2-es állásnál találta el a nagy lendülettel érkező és felugró Jesús Owono. A csatárt a mentőben újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították, ahol az intenzív osztályra került, kedden reggel pedig bejelentették, hogy elhunyt. A futballistát csütörtökön a Toledo tartományban található Navahermosában családtagok, barátok és a spanyol futball magas rangú képviselőinek jelenlétében helyezték örök nyugalomra.