„Életem legnehezebb napjai ezek” – először szólalt meg a kapus De Miguel haláláról

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.11.04. 18:40
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Jesús Owono először nyilvánult meg a történtekről (Fotó: Getty Images)
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Jesús de Miguel Jesús Owono FC Andorra
Jesús Owono, az FC Andorra kapusa szerint élete legnehezebb napjait éli azóta, hogy a Tenerife elleni mérkőzésen összeütközött Jesus de Miguellel. A spanyol csatár a baleset következtében életét vesztette, a kapus pedig először szólalt meg nyilvánosan a tragédia óta.

Mint ismert, a Tenerife és az FC Andorra hétfő esti másodosztályú bajnokiján Jesús Owono egy felívelt labdáért indult ki a kapujából, ám a légi párharc során összeütközött Jesús de Miguellel. A játékvezető azonnali piros lappal kiállította a kapust, a mérkőzést pedig félbeszakították, mert a pályán lévők látták, hogy a 30 éves támadó mozdulatlanul terül el a földön, újra kellett éleszteni. De Miguelt kórházba szállították, ám kedden belehalt a sérüléseibe.

Owono az FC Andorra közösségi oldalain közzétett üzenetében fejezte ki fájdalmát a történtek miatt.

„Életem legnehezebb napjai ezek. Nehezen találom a szavakat, nagyon nehéz felfognom mindazt, ami történt. Mérhetetlen fájdalmat érzek Jesús elvesztése miatt. Gondolataim vele, a családjával és mindazokkal vannak, akik szerették. Tudom, hogy még sok mindent kell tisztázni, és a legnagyobb tisztelettel fogok szembenézni mindazzal, ami következik. De jelenleg őszintén szólva semmi másra sem tudok gondolni, csak Jesúsra és arra a gyászra, amelyet átélünk. Nyugodj békében, Jesús!” – írta a kapus.

A spanyol rendőrség az eset miatt vizsgálatot indított, amelyet a tenerifei igazságügyi hatóságokkal együttműködve folytatnak le. Ez az eljárás minden olyan halálesetnél kötelező, amelynek nem állapítható meg egyértelműen a természetes oka.

Az FC Andorra korábban részvétét nyilvánította a játékos halála miatt, hozzátéve, hogy a tragédia rendkívül súlyosan érintette a klub labdarúgóit, szakmai stábját és valamennyi munkatársát. A futballvilág is megemlékezett De Miguelről: a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzések előtt minden helyszínen egyperces gyászszünetet tartottak.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség felfüggesztette a keddre, szerdára és csütörtökre kiírt Király-kupa-, illetve női Király-kupa-mérkőzéseket. A Tenerife szombaton a Granada ellen lépett volna pályára a bajnokságban, ám a vendégcsapat szerdán bejelentette, hogy a találkozót elhalasztják.

 

Jesús de Miguel Jesús Owono FC Andorra
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