A Málaga nyolc év után visszajutott a La Ligába!

Az élvonaltól két éve búcsúzó (s ez év februárjában részben Cristiano Ronaldo tulajdonában álló Almería a Castellónt, míg a 2018-as kiesés óta a harmadosztályt is megjáró Málaga a Las Palmast búcsúztatta az elődöntőben, s miután a La Rosaledában nem született gól, Almeríában dőlt el a harmadik (a Santander és a Deportivo után) feljutó kiléte. A gól nélküli első félidőt követően a Málaga hat perc alatt két gólt is szerzett (Chupete és Larrubia talált be), majd a második találat után öt perccel Leo Baptistao szépített, így izgalmas maradt a végjáték.

A parázs hangulatú mérkőzés tíz perces ráadásában előbb az almeríai Thalys kapott kiállítást durváskodásért, majd Ochoa kapta meg a második sárga lapját a vendég oldalon, de több gól nem született – a kék-fehérek nyolc év után tértek vissza a spanyol labdarúgás legjobbjai közé.

Era una obsesión. Ahora es una REALIDAD.



¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔! pic.twitter.com/rbeoPycEPj — Málaga CF (@MalagaCF) June 20, 2026

LA LIGA 2

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

VISSZAVÁGÓ

Almería–Málaga 1–2 (Baptistao 76., ill. Chupete 65., Larrubia 71.)

Kiállítva: Thalys 90+4., ill. A. Ochoa 90+9.

Feljutott: a Málaga, 2–1-es összesítéssel