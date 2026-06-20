Nemzeti Sportrádió

A Málaga nyolc év után visszajutott a La Ligába!

M. B.M. B.
2026.06.20. 23:41
Fotó: Getty Images
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Málaga La Liga 2 Almería
A nyári világbajnokság árnyékában rendezték a spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (La Liga 2) harmadik feljutó helyéért vívott rájátszását – az oda-visszavágós rendszerű minitorna végén az eredetileg negyedik helyezett Málaga jutott föl, miután a döntőben a bronzérmes Almeríát fektette két vállra.

Az élvonaltól két éve búcsúzó (s ez év februárjában részben Cristiano Ronaldo tulajdonában álló Almería a Castellónt, míg a 2018-as kiesés óta a harmadosztályt is megjáró Málaga a Las Palmast búcsúztatta az elődöntőben, s miután a La Rosaledában nem született gól, Almeríában dőlt el a harmadik (a Santander és a Deportivo után) feljutó kiléte. A gól nélküli első félidőt követően a Málaga hat perc alatt két gólt is szerzett (Chupete és Larrubia talált be), majd a második találat után öt perccel Leo Baptistao szépített, így izgalmas maradt a végjáték. 

A parázs hangulatú mérkőzés tíz perces ráadásában előbb az almeríai Thalys kapott kiállítást durváskodásért, majd Ochoa kapta meg a második sárga lapját a vendég oldalon, de több gól nem született – a kék-fehérek nyolc év után tértek vissza a spanyol labdarúgás legjobbjai közé.

LA LIGA 2
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ
VISSZAVÁGÓ
Almería–Málaga 1–2 (Baptistao 76., ill. Chupete 65., Larrubia 71.)
Kiállítva: Thalys 90+4., ill. A. Ochoa 90+9.
Feljutott: a Málaga, 2–1-es összesítéssel

 

Málaga La Liga 2 Almería
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