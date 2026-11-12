Hámori Luca is figyelte a dakari bronzérmes Kiss Zsófia Csengét

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
• Dakar
2026.11.12. 16:06
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Kiss Zsófia Csengének nagyon jól esett Hámori Luca gratulációja (Fotó: Facebook/Team Hungary)
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Kiss Zsófia Csenge Ifjúsági olimpia boksz
Bár fényesebb éremről álmodott, a dakari ifjúsági olimpián az 57 kilogrammos súlycsoportban bronzérmet szerzett Kiss Zsófia Csenge. A magyar ökölvívónak különösen sokat jelentett, hogy példaképe, az első magyar női olimpiai bokszérmes Hámori Luca nemcsak a fogadalomtételkor kívánt neki sok sikert, hanem a mérkőzéseit is követte, és az egyik győzelme után üzenetben gratulált neki.

Kiss Zsófia Csenge a brazil Sara Camposszal szemben maradt alul az elődöntőben, így végül bronzéremmel zárta a dakari szereplését az ifjúsági olimpia szerdai versenynapján. A vereség után még csalódottan értékelt, hiszen többet várt magától, de a megszerzett érem értékét már akkor is tudta.

„Nagyon jó érzés, hogy az ifjúsági olimpiáról bronzérmet tudtam hazahozni. A mérkőzések is fantasztikusak voltak, hiszen a legjobbak ellen szállhattam ringbe, és tudtam velük tartani a tempót” – mondta a Nemzeti Sportnak a magyar bokszoló, aki a brazil ellenfelével kapcsolatban is pontosan látta, miben kell fejlődnie.

„Jobban felkészült belőlem, jobban látott mindent, az ütemérzéke is meglepően jobb volt, ráadásul fizikailag is erősebbnek bizonyult. Szerintem ez döntött.”

Zsófia számára azonban nemcsak az olimpiai érem, hanem egy személyes élmény is emlékezetessé tette a dakari napokat. Példaképe ugyanis Hámori Luca, aki a párizsi olimpián a magyar női ökölvívás első olimpiai pontszerzőjeként írt sporttörténelmet. A fiatal versenyző már találkozott is vele, közös fotójuk is van, és folyamatosan követi a pályafutását.

A fogadalomtétel alkalmával Luca személyesen is sok sikert kívánt neki, Zsófia pedig csak később tudta meg, hogy példaképe a dakari mérkőzéseit is figyelemmel kísérte.

„Az edzőm említette, hogy beszélt vele, és kiderült, hogy nézte a meccseimet is. Amikor nyertem, egyből írt, hogy gratuláljon, és azt mondta, nagyon jó volt” – mesélte örömmel lapunknak.

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Bronzérmes lett az ökölvívó Kiss Zsófia Csenge az ifjúsági olimpián

A magyar versenyző a negyeddöntőben ecuadori riválist győzött le, míg az elődöntőben egy brazil ellenféllel szemben maradt alul.

 

Kiss Zsófia Csenge Ifjúsági olimpia boksz
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