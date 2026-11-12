Kinevezték Szűcs Tamásék új vezetőedzőjét – hivatalos

Szűcs Tamás klubja, a Famalicao október végén kirúgta a klub akkori vezetőedzőjét, Carlos Carvalhalt.

A 60 esztendős portugál szakember után ideiglenesen Ricardo Silva másodedző vette át a csapat irányítását, akivel négy meccsen három győzelmet arattak és bejutottak a portugál Ligakupa elődöntőjébe – a Famalicao vezetősége ennek köszönhetően véglegesítette a szerződését.

Silva korábban játékosként is erősítette a klubot, szerepet vállalt abban a történelmi sikerben is, amikor a klub feljutott az első osztályba.