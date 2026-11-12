Kinevezték Szűcs Tamásék új vezetőedzőjét – hivatalos

L. M.L. M.
2026.11.12. 15:38
Marad Ricardo Silva a Famalicao élén (Fotó: Getty Images)
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portugál bajnokság Ricardo Silva Szűcs Tamás Famalicao
A portugál labdarúgó-élvonalban szereplő Famalicao hivatalos oldalán jelentette be, hogy Ricardo Silva lett a klub vezetőedzője.

Szűcs Tamás klubja, a Famalicao október végén kirúgta a klub akkori vezetőedzőjét, Carlos Carvalhalt.

A 60 esztendős portugál szakember után ideiglenesen Ricardo Silva másodedző vette át a csapat irányítását, akivel négy meccsen három győzelmet arattak és bejutottak a portugál Ligakupa elődöntőjébe – a Famalicao vezetősége ennek köszönhetően véglegesítette a szerződését. 

Silva korábban játékosként is erősítette a klubot, szerepet vállalt abban a történelmi sikerben is, amikor a klub feljutott az első osztályba.

 

portugál bajnokság Ricardo Silva Szűcs Tamás Famalicao
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