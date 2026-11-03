„Teljes lelkemből sajnálom” – az ellenfél oldaláról Gerard Piqué is részvétet nyilvánított

„Teljes lelkemből sajnálom. Nyugodj békében, Jesús” – reagált Gerard Piqué a közösségi médiában megjelent közlemény alatt, amelyben a tenerifei klub beszámolt Jesús de Miguel haláláról. Megtört szívvel, lesújtva fejezte ki részvétét az andorrai futballklub is.

A Marca frissülő cikke szerint a spanyol klubok közül több is gyászszünetet tartott a keddi edzésen, a közösségi médiában világklasszis futballisták sora (például Kylian Mbappé, Marc Cucurella, Asraf Hakimi, Giuliano Simeone, Inaki Williams) fejezte ki döbbenetét és együttérzését, a Spanyol Labdarúgó-szövetség pedig a keddre kiírt mérkőzések elhalasztásáról döntött.

Az El Mundo Deportivo arról ír, hogy természetesen a tragédiát felelőtlen és gondatlan kifutásával előidéző andorrai kapust is nagyon megviselték a történtek. Jesús Owono szeretett volna személyesen bocsánatot kérni az akkor még életben lévő Jesús de Miguel családjától, mielőtt nyilvánosan is megtenné ezt, de valószínűleg erre már nem kerülhetett sor. A „Gyilkos! Gyilkos!” rigmussal már a stadionban szembesülő kapus Instagram-fiókja időközben elérhetetlenné vált.

Minuto de silencio antes del entrenamiento. https://t.co/yOCfGtXOFF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

Sentido minuto de silencio de toda la primera plantilla del Sevilla FC en memoria de Jesús de Miguel. DEP. https://t.co/DgQ5ytykX0 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 3, 2026