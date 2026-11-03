„Teljes lelkemből sajnálom” – az ellenfél oldaláról Gerard Piqué is részvétet nyilvánított

K. Zs.K. Zs.
2026.11.03. 12:30
Gerard Piqué egy közelmúltbeli bajnoki meccsen (Fotó: Getty Images)
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A minapi súlyos vonatbaleset után gyászban lévő Spanyolországot mélyen megrázta az újabb tragédia, Jesús de Miguel halála: a klubok és a helyi futball hírességei sorra fejezik ki együttérzésüket. Természetesen megnyilvánult Gerard Piqué is – mint ismert, ő a spanyol másodosztályban szereplő FC Andorra tulajdonosa; hétfő este a Tenerife labdarúgója az Andorra kapusával, Jesús Owonóval ütközve szenvedett olyan súlyos sérülést, hogy megállt a szíve, és bár újraélesztették, kedd reggel meghalt.

„Teljes lelkemből sajnálom. Nyugodj békében, Jesús” – reagált Gerard Piqué a közösségi médiában megjelent közlemény alatt, amelyben a tenerifei klub beszámolt Jesús de Miguel haláláról. Megtört szívvel, lesújtva fejezte ki részvétét az andorrai futballklub is. 

A Marca frissülő cikke szerint a spanyol klubok közül több is gyászszünetet tartott a keddi edzésen, a közösségi médiában világklasszis futballisták sora (például Kylian Mbappé, Marc Cucurella, Asraf Hakimi, Giuliano Simeone, Inaki Williams) fejezte ki döbbenetét és együttérzését, a Spanyol Labdarúgó-szövetség pedig a keddre kiírt mérkőzések elhalasztásáról döntött.

Az El Mundo Deportivo arról ír, hogy természetesen a tragédiát felelőtlen és gondatlan kifutásával előidéző andorrai kapust is nagyon megviselték a történtek. Jesús Owono szeretett volna személyesen bocsánatot kérni az akkor még életben lévő Jesús de Miguel családjától, mielőtt nyilvánosan is megtenné ezt, de valószínűleg erre már nem kerülhetett sor. A „Gyilkos! Gyilkos!” rigmussal már a stadionban szembesülő kapus Instagram-fiókja időközben elérhetetlenné vált.

 

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