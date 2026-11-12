Vívás: öt magyar a női kardozók kairói vk-viadalának főtábláján

Mind a hat (csapat)világbajnok a páston: e tekintetben immár teljes a mezőny magyar részről – a szezon első világkupa-viadalán, Oránban visszatért Márton Anna, ám azt a felvonást Pusztai Liza kihagyta. A kairói vk-viadalra mind a ketten neveztek, akárcsak a másik négy vb-aranyérmes, Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna és Katona Renáta.

Az első három kardozónk a csütörtöki selejtezőjét kihagyhatta, hiszen kiemeltek, Katona, Márton és Pusztai, valamint további négy magyar viszont pástra lépett.

Márton és Katona a csoportkör után rögtön főtáblára jutott, s noha Pusztai Liza, Domonkos Emese és Kónya Csenge is továbblépett a csoportkörből, a magyar ötöshöz egyikük sem csatlakozott az egyenes kieséses szakaszból. Pénteken a férfiak selejtezőjét rendezik meg Kairóban – hét magyarral, köztük Szatmári Andrással. Szilágyi Áron és Rabb Krisztián kiemeltként csak szombaton, a 64 között kezdenek.

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

KARD

EGYÉNI, NŐK

A csoportmérkőzéseken

Battai, Szűcs, Spiesz (kiemeltek), Márton 5 győzelem/1 vereség, Katona 5/1, Pusztai 5/1, Domonkos 5/1, Kónya 3/3, Szaniszló 0/5, Gömöri 0/6

A 96 közé jutásért

Domonkos–Bray (brit) 15:10

Hszü Ji-jü (kínai)–Kónya 15:10

A 64 közé jutásért

Szano (japán)–Pusztai 15:13

Lusinier (francia)–Domonkos 15:11