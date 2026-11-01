La Liga: a Getafe fordított; az Athletic Bilbao nyerte a baszk rangadót

A Sevilla Kike Salas 19. percben szerzett góljával még vezetett a Getafe otthonában, a hazaiak azonban a második félidőben fordítottak: Enes Ünal, Martin Satriano és Orel Mangala is betalált, utóbbi már a ráadásban. A vendégek ráadásul a 90. perc után emberhátrányban játszottak, miután Manu Bueno piros lapot kapott.

A Valencia a csereként beálló Umar Sadiq 69. percben szerzett góljával 1–0-ra nyert az Elche vendégeként.

A baszk rangadón az Athletic Bilbao 2–1-re múlta felül a Real Sociedadot: Inaki Williams már a 14. percben vezetést szerzett, majd Luka Sucic egyenlített, de Alex Berenguer a szünet előtt ismét a hazaiakat juttatta előnyhöz, és ez a találat döntőnek bizonyult.

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Getafe–Sevilla 3–1 (Ünal 68., Satriano 73., O. Mangala 90+4., ill. Salas 19.)

Kiállítva: M. Bueno (90., Sevilla)

Racing Santander–Real Madrid 0–3 (Mbappé 11. – 11-esből, Ju. Bellingham 21., Y. Diomandé 36.)

Elche–Valencia 0–1 (Sadiq 69.)

Athletic Bilbao–Real Sociedad 2–1 (I. Williams 14., Berenguer 45+2., ill. Sucic 30.)

Szombaton játszották

Barcelona–Alavés 6–1 (Raphinha 8., 41., Fermín López 23., Lamine Yamal 45+1., 64., A. Gordon 81., ill. Mariano 84.)

Levante–Atlético Madrid 0–2 (Grimaldo 36., G. Simeone 62.)

Rayo Vallecano–Celta Vigo 3–0 (De Frutos 36., 55., U. López 73.)

Real Betis–Málaga 2–1 (Bartra 38., Fornals 45+2., ill. Nino 68.)

Pénteken játszották

Villarreal–Espanyol 0–1 (Cabrera 60.)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)