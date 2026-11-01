A Juve Alajbegovic nagy góljával szerzett vezetést, majd emberelőnyben 2–0-ra megverte a Napolit

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

Juventus–Napoli 2–0

Torino, Allianz Stadion. V: Sozza.

Juventus: Vicario – Kalulu, Bremer, Lucumi (Kelly, 72.) – Cabal (A. Cambiasso, 83.), T. Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie (Gatti, a szünetben) – Alajbegovic (Boga, 72.) – Kolo Muani (Zhegrova, 59.), Woltemade. Vezetőedző: Luciano Spalletti

Napoli: Meret – Di Lorenzo (Rrahmani, a szünetben), Marianucci, R. Marín, M. Olivera (Beukema, 79.) – De Bruyne (Gilmour, a szünetben), Anguissa (Giovane, 79.), McTominay –Politano (Vergara, 61.), Lucca, N. Lang. Vezetőedző: Marco Landucci

G: Alajbegovic (70.), Boga (87.)

Kiállítva: Marianucci (75.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Juventus és a Napoli ebben az idényben ugyanolyan hullámzóan teljesít a bajnokságban. Kilenc meccs után mindkét csapat négy győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel, vagyis 14 ponttal állt a tabellán.

A két gárda hullámzó teljesítménye az első félidőben is megmutatkozott. Az első nagy helyzetet még a vendégek hagyták ki – Giovanni Di Lorenzo fejesét bravúrral hárította Guglielmo Vicario kapus –, utána viszont úgy került fokozatosan fölénybe a Juventus az ellenfél kapuja előtt, hogy egyébként közben a Napoli birtokolta többet a labdát.

A Juve egy kapufáig is eljutott Weston McKennie fejesénél, majd az első félidő hajrájában a torinóiak egyik legjobbja, Kerim Aljabegovic vette célba nagy helyzetben a kaput, de Alex Meret vetődve védett. Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy a nápolyi kapusnak ez volt az egyetlen védenivalója az első félidőben…

A szünetben mindkét szakvezető kulcsjátékosokat cserélt le, hiszen a hazaiaknál lement McKennie, a vendégeknél pedig Kevin De Bruyne és Giovanni Di Lorenzo. Azt azonban nem mondhatjuk, hogy a cserék lendületet hoztak volna a játékba. Az unalmas „labdázgatást” aztán az első félidőben is aktív, bosnyák válogatott Kerim Alajbegovic unta meg, aki egy szóló végén a tizenhatos előteréből gyönyörű gólt lőtt. A nyáron igazolt, 19 éves bosnyák támadónak ez volt az első gólja a Serie A-ban. Üröm az örömben a hazaiak számára, hogy nem sokkal a gólja után, valószínűleg kisebb sérülés miatt cserét kért a gólszerző.

Ugyanakkor szintén a gól után nem sokkal emberelőnybe is került a Juve, ugyanis a vendégektől a 75. percben Luca Marianucci egy buta belépő után megkapta a második sárga lapját.

Ezzel pedig eldőlt a meccs, a tíz emberre fogyatkozó Napolinak nem maradt ereje ellentámadásokra, sőt, az Alajbegovic helyére beálló elefántcsontparti Jérémie Boga is lőtt egy nagy gólt a bal szélről, amivel a Juventus 2–0-ra győzött, és három ponttal megelőzte a Napolit a tabellán. A Juve a nápolyiakkal 2023-ban bajnokságot nyerő Luciano Spalletti irányításával az idén már másodszor nyert a Napoli ellen (januárban szintén Torinóban 3–0-ra).

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