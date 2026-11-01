Chilében remekeltek Kropkóék a triatlon-világkupán

J. B. J. B.
2026.11.01. 21:52
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Kropkó Márton (Fotó: Dömötör Csaba)
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triatlon Kropkó Márton Kropkó Márta
Dél-Amerikában versenyzett Kropkó Márta és Kropkó Márton, előbbi ötödik lett, utóbbi bronzérmet szerzett San Pedro de la Pazban.

Két magyar triatlonos, a nagyszerű idényt futó Kropkó Márta és Márton állt rajthoz a vasárnapi, olimpiai távon zajló világkupában a chilei San Pedro de la Pazban. A nőknél Kropkó Márta szokásához híven fantasztikusan úszott, 19:05 perc alatt teljesítette a másfél kilométeres távot. Kropkó a kerékpározás (40 km) és a futás (10 km) során is jól tartotta magát, csak az utolsó körben szakadt le, ötödikként zárt, 54 másodperccel maradt el a győztes spanyol Marta Pintanel Raymundótól. A magyar triatlonos később elmondta, előző nap gyomorproblémákkal küszködött, és nem sikerült teljesen felépülnie.

A férfiaknál Kropkó Márton kiválóan úszott, majd a kerékpározás során is az élmezőnyben haladt. A futás során az amerikai Morgan Pearson volt a legerősebb, Kropkó Márton a francia Louis Vitiellóval harcolt az ezüstért, a magyar versenyző három másodperccel később haladt át a célvonalon, így bronzérmet szerzett.

EREDMÉNYEK
Világkupa, San Pedro de la Paz
Férfiak. 1. Morgan Pearson (amerikai) 1:45:03 óra, 2. Louis Vitiello (francia) 1:45:36, 3. Kropkó Márton 1:45:39. Nők. 1. Marta Pintanel Raymundo (spanyol) 2:02:49 óra, 2. Ana Carballo Gómez (spanyol) 2:03:11, 3. Eva Daniels (luxemburgi) 2:03:21, …5. Kropkó Márta 2:03:43

 

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