La Liga: Racing Santander–Real Madrid

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

RACING SANTANDER–REAL MADRID – élőben az NSO-n!

Santander, El Sardinero Stadion, 16.15 (Tv: Spíler 2 TV). Vezeti: Munuera

RACING: Agirrezabala – Mantilla, P. Ramón, Belocian, Aarón Martín – I. Martín, Prati – I. Luque, Canales, I. Vicente – Zabiri. Vezetőedző: José López

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, I. Konaté, Cucurella – Tchouaméni, Bernardo Silva – Arda Güler, Jude Bellingham, Y. Diomandé – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

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