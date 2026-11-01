La Liga: Racing Santander–Real Madrid
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójában a Real Madrid a Racing Santander otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
RACING SANTANDER–REAL MADRID – élőben az NSO-n!
Santander, El Sardinero Stadion, 16.15 (Tv: Spíler 2 TV). Vezeti: Munuera
RACING: Agirrezabala – Mantilla, P. Ramón, Belocian, Aarón Martín – I. Martín, Prati – I. Luque, Canales, I. Vicente – Zabiri. Vezetőedző: José López
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, I. Konaté, Cucurella – Tchouaméni, Bernardo Silva – Arda Güler, Jude Bellingham, Y. Diomandé – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
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