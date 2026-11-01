FTC: újra édes otthon; Görgényi: 80

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Ismét nyert hazai pályán a Ferencváros, és felzárkózott a tabellán. Az Európa-ligában villogó, de főleg saját pályáján a bajnokságban dadogó zöld-fehérek az MTK után legyőzték a Paksot is, és a vesztett pontokat tekintve már vezetik a mezőnyt. A nyíregyháziak ellen 0–1-ről fordított az Újpest, a Debrecen pedig Felcsúton használta ki emberelőnyét a Puskás akadémia ellen. Minden, amit a labdarúgó NB I 12. fordulójáról tudni érdemes, öt oldalon.

Szoboszlai Dominik visszatért – de csak ennyi volt az öröme. A magyar válogatott csapatkapitánya már 0–1-nél állt be néhány hetes kényszerszünet után a Liverpoolba, amely végül elbukta az Arsenal elleni meccset. Elemzés a Premier League vasárnapi szuperrangadójáról.

Görgényi István 80 éves. Világ- és Európa-bajnok vízilabdázónkkal a kerek jubileum kapcsán Szeleczki Róbert beszélgetett – úgy is, mint sikerkönyv szerzőjével és az ausztrál női pólósok egykori olimpiai bajnok kapitányával.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Benne: 100 éve született a Fradi és a Dózsa egykori kapusa, Henni Géza; 90 éves a szerva-röpte játék egykori királya, Roy Emerson; 120 éve született a tragikus sorsú kardzseni, Kabos Endre; 40 éve nevezték ki a Manchester United menedzserévé Alex Fergusont.

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