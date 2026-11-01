Két magyar ötödik hely Dakarban – Mildner Nimród és Tamás Rebeka is a legjobb ötben zárt

Mildner Nimród az elődöntőig jutott

A Budapesti Honvéd SE judósa, Mildner Nimród a 66 kilogrammos súlycsoportban lépett tatamira. A fiatal magyar versenyző erőnyerőként kezdte a küzdelmeket, majd a negyeddöntőben a jamaicai Larone Gow ellen folytatta szereplését. A következő fordulóban, az elődöntőben az ukrán Khazar Heydarov várt rá, akitől vereséget szenvedett. Nimród így az ötödik helyen zárta az ifjúsági olimpiai versenyt.

A fiatal judós számára különleges utat jelentett a sportág megtalálása: kilencéves korában, egy sportágválasztó rendezvényen került közel a judóhoz. Azóta korosztályos Európa-kupa-győztes lett, és a kadét Európa-bajnokságon is az ötödik helyen végzett. Példaképe a japán Josihiro Marujama, hosszabb távú célja pedig, hogy a felnőtt olimpiai mezőnyben is bizonyíthasson.

Tamás Rebeka döntőben úszott, és ötödik lett

A magyar úszók közül Tamás Rebeka is megkezdte szereplését Dakarban. A győri Uni Győri Úszó SE versenyzője a 200 méteres hátúszás előfutamában a második futamban a harmadik helyen végzett, 2:20.14 perces idővel. Ezzel a teljes mezőny negyedik legjobb eredményét érte el, és biztosította helyét a döntőben.

A fináléban tovább javított: 2:19.83 perces idővel csapott célba, ami az ötödik helyhez volt elegendő. A számot az argentin Cecilia Dieleke nyerte fölényesen, 2:10.05 perces eredménnyel. Az ezüstérmet a görög Eirini Zervou szerezte meg 2:15.52-vel, míg a dobogó harmadik fokára az izraeli Ofir Simcha állhatott fel 2:17.44-es idővel. Dieleke tehát több mint öt másodpercet vert a második helyezettre, miközben Tamás Rebeka a döntőben is javítani tudott az előfutamban elért idején.

A fiatal úszó hároméves korában kezdett ismerkedni a sportággal, és már egészen korán versenyezni kezdett. Példaképe a sokszoros magyar bajnok Jakabos Zsuzsanna.

Újabb fejezet a magyar ifjúsági olimpiai sikertörténetben

A dakari játékokon 28 magyar sportoló képviseli hazánkat 13 sportágban. A magyar fiatalok számára az ifjúsági olimpia nem csupán önálló, kiemelt verseny, hanem fontos állomás is lehet a felnőtt nemzetközi karrier felé vezető úton.

A magyar sport eddigi három nyári ifjúsági olimpián összesen 24 arany-, 17 ezüst- és 21 bronzérmet szerzett. A korábbi résztvevők közül többen később a felnőtt olimpiai játékokon is maradandót alkottak: Tótka Sándor, Milák Kristóf és Gulyás Michelle például ifjúsági olimpiai tapasztalat után a felnőttek között is olimpiai bajnoki címet szerzett.

Dakarban még hosszú versenynapok várnak a magyar küldöttségre, az első nap pedig máris két olyan eredményt hozott, amelyre büszke lehet a csapat: Mildner Nimród és Tamás Rebeka egyaránt az ötödik helyen zárta versenyét.