Tizennyolc magyar gól a román női kézibajnokságban

A liga honlapja szerint a góllövőlista harmadik helyén álló Kácsor Gréta kilenc, Papp Nikoletta pedig öt alkalommal volt eredményes a CSM Slatinában, amely 30–27-re nyert a CS Minaur Baia Mare vendégeként. Faluvégi Dorottya két, Kuczora Csenge egy góljával a CSM Bucuresti 33–13-ra nyert a CSM Iasi otthonában. Afentáler Sára egyszer talált be a CSM Corona Brasov-ban, amely házigazdaként 34–19-re verte a HC Dunarea Brailát.

Török Lilly egy gólt szerzett a CBM Morvedrében, amely hazai pályán 23–21-re kikapott a CBM Elchétől a spanyol bajnokságban.

Továbbra is nyeretlen és sereghajtó a HSG Wetzlar, amely házigazdaként Bartucz László nyolc védése ellenére 25–24-re kikapott az MT Melsungentől a német férfiligában. A vendégeknél Sipos Adrián egy gólt szerzett, Palasics Kristóf nem játszott. Leimeter Csaba két találatára ellenére a Balingen-Weilstetten 39–29-re kikapott a VfL Gummersbach otthonában.

Árkos Ádám egy találatával a TTH Holstebro otthon 43–30-ra verte a TMS Ringstedt a dán élvonalban.