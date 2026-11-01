Tizennyolc magyar gól a román női kézibajnokságban

2026.11.01. 22:27
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Kácsor a harmadik a román élvonal góllövőlistáján (Fotó: facebook/csmslatina)
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kézilabda román női kézilabda-bajnokság CSM Slatina Kácsor Gréta
Tizennyolc magyar gól született a román női kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján.

A liga honlapja szerint a góllövőlista harmadik helyén álló Kácsor Gréta kilenc, Papp Nikoletta pedig öt alkalommal volt eredményes a CSM Slatinában, amely 30–27-re nyert a CS Minaur Baia Mare vendégeként.  Faluvégi Dorottya két, Kuczora Csenge egy góljával a CSM Bucuresti 33–13-ra nyert a CSM Iasi otthonában. Afentáler Sára egyszer talált be a CSM Corona Brasov-ban, amely házigazdaként 34–19-re verte a HC Dunarea Brailát.

Török Lilly egy gólt szerzett a CBM Morvedrében, amely hazai pályán 23–21-re kikapott a CBM Elchétől a spanyol bajnokságban.

Továbbra is nyeretlen és sereghajtó a HSG Wetzlar, amely házigazdaként Bartucz László nyolc védése ellenére 25–24-re kikapott az MT Melsungentől a német férfiligában. A vendégeknél Sipos Adrián egy gólt szerzett, Palasics Kristóf nem játszott. Leimeter Csaba két találatára ellenére a Balingen-Weilstetten 39–29-re kikapott a VfL Gummersbach otthonában.

Árkos Ádám egy találatával a TTH Holstebro otthon 43–30-ra verte a TMS Ringstedt a dán élvonalban.

 

kézilabda román női kézilabda-bajnokság CSM Slatina Kácsor Gréta
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