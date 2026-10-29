Sancho nem megy Madridba, az arab világban köthet ki

A Chelsea-vel 2025-ben Konferencialigát, az Aston Villával az előző idény végén Európa-ligát nyerő Sanchóval júliusban közölte „anyaklubja”, a Manchester United, hogy nem kap új szerződést, így a nyár óta a szabadon igazolható játékosok széles körét gyarapítja a 2020-ban az angol válogatottal Európa-bajnoki ezüstérmet nyerő szélső.

Az elmúlt hónapokban a korábbi klubja, a Borussia Dortmund mellett többek között a Brentford, az Atlético Madrid, a Besiktas vagy éppen a Roma érdeklődéséről is beszámolt a nemzetközi sajtó, ám konkrét tárgyalásokig egyik esetben sem jutottak el a felek. A legfrissebb pletykák szerint azonban a spanyol élvonalbeli Getafe esetében már voltak érdemi egyeztetések a 26 éves Sancho megszerzése ügyében a játékos képviselői és a madridi klub között. Ezek viszont megrekedtek a játékos fizetési igényénél. Angol lapok arról írtak korábban, hogy a Getafe 400 000 eurós fizetést tudna garantálni a játékosnak, ám a Marca már arról számolt be, hogy a Konferencialiga főtábláján szereplő csapat ennél nagyobb összeget kínált neki. Bármelyik verzió is igaz, vagy áll közelebb a valósághoz, a szélső végül is nemet mondott rá, mert – szintén a Marca szerint – több arab csapat is milliósnál nagyobb fizetéssel csábítja őt.

Az egyelőre nem derült ki, mely alakulatok szeretnék szerződtetni Sanchót.