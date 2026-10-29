ÉLŐ!

MK: Szeged–Újpest 1–1

Sancho nem megy Madridba, az arab világban köthet ki

H. Á.H. Á.
2026.10.29. 18:50
null
Sancho legutóbb az Aston Villa játékosa volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
átigazolás Jadon Sancho Getafe
A spanyol Marca beszámolója szerint az előző idényben még a Manchester United kölcsönjátékosaként az Aston Villában futballozó Jadon Sancho nem lesz a Getafe játékosa, mivel a klub nem tudott megfelelni az angol szélső fizetési igényeinek. A spanyol sportlap szerint ugyanakkor az arab világban több egylet is örömmel vállalná a 26 éves Sancho fizetési igényeinek teljesítését – akár annak többszörösét fizetve.

A Chelsea-vel 2025-ben Konferencialigát, az Aston Villával az előző idény végén Európa-ligát nyerő Sanchóval júliusban közölte „anyaklubja”, a Manchester United, hogy nem kap új szerződést, így a nyár óta a szabadon igazolható  játékosok széles körét gyarapítja a 2020-ban az angol válogatottal Európa-bajnoki ezüstérmet nyerő szélső.

Az elmúlt hónapokban a korábbi klubja, a Borussia Dortmund mellett többek között a Brentford, az Atlético Madrid, a Besiktas vagy éppen a Roma érdeklődéséről is beszámolt a nemzetközi sajtó, ám konkrét tárgyalásokig egyik esetben sem jutottak el a felek. A legfrissebb pletykák szerint azonban a spanyol élvonalbeli Getafe esetében már voltak érdemi egyeztetések a 26 éves Sancho megszerzése ügyében a játékos képviselői és a madridi klub között. Ezek viszont megrekedtek a játékos fizetési igényénél. Angol lapok arról írtak korábban, hogy a Getafe 400 000 eurós fizetést tudna garantálni a játékosnak, ám a Marca már arról számolt be, hogy a Konferencialiga főtábláján szereplő csapat ennél nagyobb összeget kínált neki. Bármelyik verzió is igaz, vagy áll közelebb a valósághoz, a szélső végül is nemet mondott rá, mert – szintén a Marca szerint – több arab csapat is milliósnál nagyobb fizetéssel csábítja őt.

Az egyelőre nem derült ki, mely alakulatok szeretnék szerződtetni Sanchót.

 

átigazolás Jadon Sancho Getafe
Legfrissebb hírek

La Liga: Berenguer-parádé, kiütötte a Getafét a Bilbao

Spanyol labdarúgás
2026.10.25. 20:38

Markgráf Ákos gólpasszt adott; Komoly verésbe szaladt bele a Getafe a Kl-ben

Konferencialiga
2026.10.22. 20:58

Dani Carvajal bemutatkozott, a Getafe emberhátrányban ikszelt a Rayóval

Spanyol labdarúgás
2026.10.19. 22:59

Dani Carvajal után Sergio Ramos is a Getaféban? „Megtörténhet”

Spanyol labdarúgás
2026.10.19. 12:51

Gudelj távoli bombája egy pontot ért a Getafének Romániában, pirotechnika miatt félbeszakadt meccsen kapott ki az Ajax

Konferencialiga
2026.10.15. 21:00

A sirályoktól a futball terrorcsapatáig, avagy öt-öt favorit, illetve sötét ló a Konferencialigában

Konferencialiga
2026.10.15. 11:45

A Getafe megszerezte Daniel Carvajalt – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.10.13. 10:32

A Getafe egyelőre nem szerződtetheti Carvajalt

Spanyol labdarúgás
2026.10.08. 21:52