La Liga: két védés Gulácsitól, a Villarreal kikapott otthon az Espanyoltól

A péntek esti összecsapás egyetlen gólját Leandro Cabrera szerezte az 60. percben, Bryan Zaragoza beadása után.

A Gulácsi Péterrel felálló Villarreal többet birtokolta a labdát, és több támadást vezetett, de igazán nagy helyzeteket nem tudott kialakítani. A hazaiak dolgát nehezítette, hogy Gerard Moreno már a 18. percben sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát. A második félidőben Roberto Fernández ugyan betalált az Espanyol kapujába, de a játékvezető VAR-vizsgálat után szabálytalanság miatt érvénytelenítette a gólt.

Az Espanyol ezt követően Cabrera fejesével megszerezte a vezetést, és fegyelmezett védekezéssel megőrizte előnyét. A Villarreal a hajrában sem talált fogást ellenfelén, így pont nélkül maradt. Gulácsi két védést mutatott be a meccsen. A barcelonai alakulat pedig – szombatig legalábbis – elhagyta a kiesőzónát.

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Villarreal–Espanyol 0–1 (Cabrera 60.)

Szombaton játsszák

14.00: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Málaga (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)