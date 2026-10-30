La Liga: két védés Gulácsitól, a Villarreal kikapott otthon az Espanyoltól

R. D. P.R. D. P.
2026.10.30. 22:54
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Renato Veiga nem tudta megelőzni Leandro Cabrerát (Fotó: Getty Images)
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Espanyol Gulácsi Péter Villarreal La Liga
Az Espanyol 1–0-ra győzött a Villarreal vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójának nyitó mérkőzésén.

A péntek esti összecsapás egyetlen gólját Leandro Cabrera szerezte az 60. percben, Bryan Zaragoza beadása után.

A Gulácsi Péterrel felálló Villarreal többet birtokolta a labdát, és több támadást vezetett, de igazán nagy helyzeteket nem tudott kialakítani. A hazaiak dolgát nehezítette, hogy Gerard Moreno már a 18. percben sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát. A második félidőben Roberto Fernández ugyan betalált az Espanyol kapujába, de a játékvezető VAR-vizsgálat után szabálytalanság miatt érvénytelenítette a gólt.

Az Espanyol ezt követően Cabrera fejesével megszerezte a vezetést, és fegyelmezett védekezéssel megőrizte előnyét. A Villarreal a hajrában sem talált fogást ellenfelén, így pont nélkül maradt. Gulácsi két védést mutatott be a meccsen. A barcelonai alakulat pedig – szombatig legalábbis – elhagyta a kiesőzónát.

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Villarreal–Espanyol 0–1 (Cabrera 60.)

Szombaton játsszák
14.00: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Málaga (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)

 

 

Espanyol Gulácsi Péter Villarreal La Liga
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