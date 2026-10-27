A liga és Mbappé is bocsánatot kért a csatár interjúja miatt
Korábban beszámoltunk róla, hogy több kínai márka is felbontotta a partneri szerződését Kylian Mbappéval, miután a francia egy interjúban diktátorként hivatkozott Mao Ce-tungra. Az eset érdekessége, hogy a Real Madrid játékosa mindössze arra a kérdésre válaszolt, melyik a kedvenc mémje saját magáról: „Az, amelyiken azt hiszem egy kínai diktátor fejére teszik rá az arcomat. Az különösen megnevettet, sokszor küldöm a barátaimnak is”.
Ezt követően a kínai állami televízió (CCTV) felfüggesztette a La Liga közvetítéseit, amit már utóbbi elnöke, Javier Tebas sem hagyott szó nélkül, és kiadott egy bocsánatkérő közleményt.
Mbappé nem sokkal ezután a saját közösségimédia-felületein is reagált, és szintén közzétette a bocsánatkérését.
„Egy közelmúltbeli interjú során reagáltam egy rólam készült képre. Megjegyzésem meggondolatlan volt, és ma már látom, hogy ezzel sokakat megbántottam Kínában, valamint a kínai közösségekben világszerte. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit a szavaimmal megbántottam. Semmiképpen sem ez volt a szándékom. Mélyen tisztelem a kínai népet és történelmét. Őszintén sajnálom” – írta Mbappé.