A liga és Mbappé is bocsánatot kért a csatár interjúja miatt

Ezt követően a kínai állami televízió (CCTV) felfüggesztette a La Liga közvetítéseit, amit már utóbbi elnöke, Javier Tebas sem hagyott szó nélkül, és kiadott egy bocsánatkérő közleményt.

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes. El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años. Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

Mbappé nem sokkal ezután a saját közösségimédia-felületein is reagált, és szintén közzétette a bocsánatkérését.

„Egy közelmúltbeli interjú során reagáltam egy rólam készült képre. Megjegyzésem meggondolatlan volt, és ma már látom, hogy ezzel sokakat megbántottam Kínában, valamint a kínai közösségekben világszerte. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit a szavaimmal megbántottam. Semmiképpen sem ez volt a szándékom. Mélyen tisztelem a kínai népet és történelmét. Őszintén sajnálom” – írta Mbappé.