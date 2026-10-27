Nemzeti Sportrádió

A liga és Mbappé is bocsánatot kért a csatár interjúja miatt

L. M.L. M.
2026.10.27. 13:30
Kylian Mbappé bocsánatkérő közleményt tett közzé (Fotó: Getty Images)
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Mao Ce-tung Kylian Mbappé Javier Tebas Kína La Liga
Több kínai szponzora is felbontotta a szerződését Kylian Mbappéval és a kínai állami televízió is felfüggesztette a La Liga közvetítését, miután a Real Madrid támadója egy olyan mémet nevezett a kedvencének, amelyen az arcát Mao Ce-tung fejére szerkesztették. A francia válogatott játékosa most hivatalos közleményben kért elnézést.

Korábban beszámoltunk róla, hogy több kínai márka is felbontotta a partneri szerződését Kylian Mbappéval, miután a francia egy interjúban diktátorként hivatkozott Mao Ce-tungra. Az eset érdekessége, hogy a Real Madrid játékosa mindössze arra a kérdésre válaszolt, melyik a kedvenc mémje saját magáról: „Az, amelyiken azt hiszem egy kínai diktátor fejére teszik rá az arcomat. Az különösen megnevettet, sokszor küldöm a barátaimnak is”

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A Real Madrid támadóját arról kérdezték, melyik a kedvenc méme saját magáról – a válasz pedig több szponzorának sem tetszett.

Ezt követően a kínai állami televízió (CCTV) felfüggesztette a La Liga közvetítéseit, amit már utóbbi elnöke, Javier Tebas sem hagyott szó nélkül, és kiadott egy bocsánatkérő közleményt. 

Mbappé nem sokkal ezután a saját közösségimédia-felületein is reagált, és szintén közzétette a bocsánatkérését.

„Egy közelmúltbeli interjú során reagáltam egy rólam készült képre. Megjegyzésem meggondolatlan volt, és ma már látom, hogy ezzel sokakat megbántottam Kínában, valamint a kínai közösségekben világszerte. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit a szavaimmal megbántottam. Semmiképpen sem ez volt a szándékom. Mélyen tisztelem a kínai népet és történelmét. Őszintén sajnálom” – írta Mbappé.

 

 

Mao Ce-tung Kylian Mbappé Javier Tebas Kína La Liga
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