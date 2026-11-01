Férfi röplabda: magabiztosan nyertek az éllovasok

RÖPLABDA, TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

MÁV ELŐRE FOXCONN–MISKOLCI EAFC-PEKA BAU 3:0 (17, 20, 13)

Székesfehérvár, 91 néző. V: Mezőffy Zs., Kiss N.

MÁV ELŐRE: Ambrus 3, Vulikics 3, Chavers 6, Eke 5, VARGA P. 11, JIRÁSEK 14. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi, Péter A. 1, Péter M. 1, Szávai, Tamási. Edző: Alekszandar Milivojevics

MEAFC: Iván B. 2, Elleh 9, VERES 8, Garan 2, Hechavarria 2, Fenyvesi B. 5. Csere: Fenyvesi D., Kondor (liberók), Faragó, Fülöp. Edző: Kovács Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 11:5, 15:11, 18:12, 18:15, 23:17. 2. játszma: 0:1, 3:2, 8:4, 9:7, 14:10, 15:13, 18:17, 21:17, 24:19. 3. játszma: 1:2, 5:4, 8:5, 9:7, 13:8, 17:9, 24:12

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Milivojevics: – A játék minden elemén egész jól teljesítettünk, de nem vagyok maradéktalanul elégedett, mert sokkal jobb munkát is végezhettünk volna.

Kovács Zoltán: – Papírforma-eredmény született. Az első játszmában sajnos egy-egy állásba nagyon beragadtunk, ami megpecsételte a sorsunkat. A második játszmára viszont lehet építkezni, ott partnerei tudtunk lenni a fehérváriaknak, viszont a harmadikban nagyon megszerváltak minket és teljesen szétesett a fogadásunk, így pedig a támadójátékunk sem tudott hatékony lenni.

DEBRECENI EAC–FINO KAPOSVÁR 0:3 (–21, –19, –18)

Debrecen, 220 néző. V: Jámbor, Villás

DEAC: Óhidi 2, Kiss D. 8, Kiss I. 3, PAVLJUK 17, Meius 10, Moret 8. Csere: Török Zs. (liberó), Toma. Edző: Fodor Antal

FINO: BÖGÖLY 7, GRIGORIEV 11, Magyar 1, Dávid Cs. 6, Medina 4, STEELE 23. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:4, 7:5, 10:9, 14:11, 15:16, 18:20, 21:23. 2. játszma: 6:2, 6:8, 8:8, 10:15, 14:17, 17:22, 21:24. 3. játszma: 1:4, 5:6, 6:11, 12:12, 13:15, 14:18, 17:19, 18:23

MESTERMÉRLEG

Fodor Antal: – Igyekeztünk felvenni a versenyt a kaposváriakkal és időnként felcsillant a játszmagyőzelem lehetősége is, de a hajrában mindig jobbak voltak és megérdemelten nyertek.

Zoran Kedacic: – Sohasem egyszerűek ezek a mérkőzések, idegenben, pláne ennyi utazás után, hiszen a héten Boszniát is megjártuk, de a Debrecen is sokkal erősebb, mint az előző idényben volt. A cél az volt, hogy minél gyorsabban lezárjuk a találkozót, ami sikerült is, közben pedig ez jó felkészülési lehetőség volt nekünk a csütörtöki BL-mérkőzésre.