SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

REAL MADRID–CELTA VIGO 2–1 (0–1)

Madrid, Bernabéu, 74 241 néző. Vezette: Cordero

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Vinícius Júnior, 57.), Huijsen, I. Konaté, A. Carreras (Cucurella, 57.) – Arda Güler, Camavinga (Espí, 79.), Bernardo Silva (Valverde, 57.), Jude Bellingham – K. Mbappé, Y. Diomandé (Endrick, 71.). Vezetőedző: José Mourinho

CELTA VIGO: Radu – J. Rodríguez, Lago, M. Alonso – Carreira, Burcio (Driouech, 67.), Moriba, Javi Galán (Gueda, 77.) – H. Álvarez (Jutglá, a szünetben), P. Durán (Aspas, 77.), Swedberg (Febas, 67.). Vezetőedző: Claudio Giráldez

Gólszerző: Jude Bellingham (66.), Espí (85.), ill. P. Durán (6.)

Közel 300 percnyi gólínség után öt és fél perc sem kellett ahhoz, hogy a Celta Vigo megszerezze a vezetést a Real Madrid otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

Javi Galán passza után a svéd Williot Swedberg kihagyhatatlan helyzetbe hozta Pablo Duránt, aki Eduardo Camavingát megelőve négy méterről a kapu közepébe lőtt. Durán úgy talált be a madridi kapuba, hogy előtte társai tizenötször passzoltak egymáshoz, ebben a bajnoki idényben először kapott gólt José Mourinho együttese az ellenfél ilyen hosszas labdajáratása után. Érdekesség, hogy ezelőtt ilyen szintén egy Celta elleni mérkőzésen fordult elő, akkor Swedberg talált be egy 15 passzból felépített akció végén. Swedberg ezen a meccsen is bevehette volna a Real kapuját, az első félidőben azonban két nagy helyzetet is elhibázott. A 39. percben Kylian Mbappé egyenlíthetett volna, ám tőle szokatlan módon csúnyán a kapu fölé lőtt egy büntetőt.

Jude Bellingham (fehérben) 100. spanyol bajnoki mérkőzését játszotta (Fotó: Getty Images)

Ha Mbappénak a gól nem is, a második félidőben a gólpassz összejött. A 66. percben a csereként pályára lépő Viníciustól kapta a labdát a francia támadó, Jude Bellingham elé tálalt, aki 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Az angol a Celta ellen éppen 100. spanyol bajnoki mérkőzését játszotta, ez volt a 39. gólja. A 79. percig kellett várni Carlos Espí pályára lépésére, és José Mourinho húzása ezúttal is nyerőnek bizonyult. A spanyol támadó a 85. percben Vinícius beadása után előbb öt méterről fejelt, majd a Radu bravúrja utáni kipattanót három méterről a kapuba belsőzte. Espínek ez volt az idénybeli negyedik gólja, de ezen találatok alkalmával egyszer sem töltött el tizenöt percnél többet a pályán az adott mérkőzéseken. 2–1