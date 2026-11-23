A vb- és Eb-ezüstérmes nemzeti csapatba ezúttal 19-en kaptak meghívót. A gárda jövő csütörtökön kezdi meg a munkát, majd december 14-19-én, a portugáliai Coimbrában szerepel a vk-tornán. Az onnan továbbjutó együttesek pedig már az első olimpiai kvótáért szállnak harcba a februári, athéni szuperdöntőben.

„Bízom benne, hogy mindenki egészségesen, motiváltan és jó erőben érkezik majd az edzőtáborba – mondta Cseh Sándor a szövetség honlapján. – Nem lesz hosszú felkészülés, kilenc nap, amit nagyon tartalmasan szeretnénk kihasználni. A cél, hogy fizikailag és mentálisan is készüljünk a selejtezőre. Szerintem egy ilyen csoportban teljesen felesleges számolgatni vagy jósolgatni. A céljaim: derüljön ki, hol tart a válogatottunk, és látszódjék, milyen céljai vannak a következő évekre, illetve természetesen tovább akarunk jutni a februári szuperdöntőre.”

A szakvezető jelezte, hogy jelen lesz az elmúlt időszakban sérülés miatt több hetet kihagyó Alaksza Kinga és Garda Krisztina is, ők rehabilitációs munkát végeznek majd az edzéseken.

A csoportkörben három nap alatt három kemény ellenfél vár a mieinkre: 14-én magyar idő szerint 17.15 órakor Ausztrália, kedden 15.30-kor Hollandia, szerdán szintén 15.30-kor az Egyesült Államok lesz az ellenfél. A csoportból az első kettő játszhat tovább az 1-4. helyért – ez már garantált továbbjutást ér. A 3-4. helyezettek az 5-8-as rájátszásban folytatják, innen biztosan az 5. kerülhet tovább, illetve, ha a szuperdöntőt rendező görögök az első ötben végeznek, akkor a 6. helyezett is kvalifikál. A másik ágon a hellének mellett a spanyolok, az olaszok és a mezőnybe visszatérő oroszok szerepelnek.

A győzelem a szuperdöntőben olimpiai kvótát ér, ezt a tornát február 24. és 28. között rendezik majd Athénban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (DFVE)

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (CN Mataro – Spanyolország), Hajdú Kata (Olimpiakosz – Görögország), Hetzl Adrienn (UVSE), Horváth Luca (BVSC), Horváth Zsófi (FTC), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Máté-Vályi Vanda (FTC), Rybanska Natasa (DFVE), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (BVSC), Varró Eszter (CAL – Egyesült Államok)