Az idényt nem túl jól kezdő Valencia ezzel a sikerrel elmozdult a kiesők zónájából, míg az Alavés már a tabella első felében jár.

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Alavés–Deportivo 3–1 (Á. Pérez 2., Boyé 62., D. Suérez 90., ill. Tenaglia 41. – öngól)

Rayo Vallecano–Valencia 0–1 (Copete 41.)

18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Espanyol 0–1 (R. Fernández 66.)