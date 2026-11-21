A Valencia legyőzte idegenben a Rayo Vallecanót
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 13. fordulójában az Alavés 3–1-re kegyőzte a Deportivót, míg a Valencia idegenben gyűjtötte be a három pontot a Rayo Vallecano ellen.
Az idényt nem túl jól kezdő Valencia ezzel a sikerrel elmozdult a kiesők zónájából, míg az Alavés már a tabella első felében jár.
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Alavés–Deportivo 3–1 (Á. Pérez 2., Boyé 62., D. Suérez 90., ill. Tenaglia 41. – öngól)
Rayo Vallecano–Valencia 0–1 (Copete 41.)
18.30: Sevilla–Real Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Málaga (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Espanyol 0–1 (R. Fernández 66.)
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