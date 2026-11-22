ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER UNITED 4–0 (2–0)

Liverpool, Anfield, 60 343 néző. Vezette: Barrott

Liverpool: Alisson – R. Araújo (J. Gomez, 86.), Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, A. Mac Allister (Nyoni, 73.) – Ngumoha (Frimpong, 78.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 73.) – Isak (Koumas, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Manchester United: Lammens – Yoro, De Ligt, Li. Martínez – Dalot, Tielemans (Mount, 65.), Mainoo (Andrey Santos, 87.), Dorgu (Mazraui, 65.) – B. Fernandes – Mbeumo (Maguire, 22.), Cunha (Zirkzee, a szünetben). Vezetőedző: Mauricio Pochettino

Gólszerző: Szoboszlai (10.), Wirtz (13.), Ngumoha (66.), V. Munoz (82.)

Kiállítva: Yoro (8.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A szünet során a válogatottban, valamint a szünet után is együtt a kezdőben. Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost egyaránt a Liverpool tizenegyébe jelölte Andoni Iraola menedzser az angol futball messze leg-, és talán a világfutballnak is az egyik legfontosabb rangadóján, a Manchester United ellen. A vendégek hatalmas krízis közepette érkeztek az Anfieldbe, 1972 óta először állt ki az egyik csapat erre a párosításra kieső helyen – innen szerettek volna elmozdulni új vezetőedzőjükkel, a meccsig mindössze három tréninget vezénylő Mauricio Pochettinóval.

Két egyéni hibából (Lisandro Martínezről lefordulhatott Bradley Barcola, majd Leny Yoro felszabadítása lett rövid) Alexander Isak már a hatodik percben vezetést szerezhetett volna, de gyengére sikerült befejezését Senne Lammens hárította. Yoro tovább kísértette a sorsot: mindössze két perc telt el az előző jelenet óta, Matthijs de Ligt jogosan várta, hogy biztosít mögötte, ehelyett csak üldözni tudta a ziccerben kilépő Isakot, majd felborította, ezért kiállította a játékvezető. Szoboszlai Dominik állt a labda mögé, és mintha tizenegyest végzett volna el, csak 18 méterről, kissé jobbról: keményen, laposan a jobb kapufa mellé lőtte a labdát. Profi pályafutása során a 15. szabadrúgásgólját szerezte, a Liverpool színeiben az ötödiket (a tizenhatodikat és a hatodikat, ha az előző idényben a Bournemouth ellen legurítás után szerzett találatát is annak számítjuk). Történelmet is írt ezzel a góllal válogatottunk csapatkapitánya: 17 találatával beérte Gera Zoltán Premier League-góltermését, és nagy különbség, hogy a West Bromwich, valamint a Fulham korábbi légiósának 156 mérkőzés kellett ehhez, míg Szoboszlainak csupán 114.

Szét is esett a Manchester United, Rio Ngumoha beadásából Florian Wirtz volt eredményes a 13. percben. A vendégvédelem óriási létszámfölényben volt az emberhátrány ellenére, hat fehér mezes vette körül a német támadót, mégis ő szerzett gólt. Pochettino kétségbeesésében a 22. percben Harry Maguire-t hívta a kispadról, s Bryan Mbeumót cserélte le. A negyvenedik percben Alexis Mac Allister szerezhette volna a harmadik gólt, Lammens ezt legalább védte, de annyira reménytelenül futballozott a United, hogy csak az volt a kérdés, újabb megalázó vereséget szenved-e az Anfieldben, vagy valahogy megtartja ezt az eredményt.

Szoboszlai Dominik nagy lövésével indult a második félidő, Lammens szögletre tenyerelte a léc alá tartó, védhető labdát. A Manchester United az 52. percben jutott el először olyan lövésig, amelyet nem legalább 25 méter távolságból eresztett el. Az 58. percben a játékvezető vette el a lehetőséget a vendégektől, hogy végre ziccert alakítsanak ki (Fernandes vihette volna a kapura a labdát, de Jacquet hasra esése miatt sípolt Samuel Barrott). Az ellentámadást Barcola szerencsétlenkedte el, Lammens mellett próbálta volna elhúzni a labdát, ám rendkívül ügyetlen megmozdulása miatt kirúgás lett a vége. A 62. percben De Ligt hajmeresztő hibája következett, Isak tiszta ziccerben Barcolához hasonlóan suta befejezéssel borzolta a kedélyeket. Nem sokáig kellett bosszankodniuk a liverpooliaknak, a 66. percben Barcola szenzációs egyéni akció végén Ngumohát szolgálta ki. Szinte már megalázó volt, mennyire egyoldalúan alakult a hajrá, még Víctor Munoz is betalált. Hatalmas pofon, kieső hely, rettenetes bemutatkozás Mauricio Pochettinónak a kispadon. A Liverpoolnak viszont nagy önbizalmat adhat a folytatásra a mérkőzés, s örömteli, hogy Szoboszlai Dominik remek teljesítménnyel válaszolt a kritikusok egyre növekvő táborának Angliában. Kerkez Milos teljesítményére sem lehetett panasz. 4–0

PERCRŐL PERCRE