Eltemették a Tenerife kedden elhunyt labdarúgóját

Jesús de Miguel a hétfőn rendezett Tenerife–Andorra bajnoki mérkőzésen szenvedett olyan súlyos sérülést, amelybe belehalt. A 96. percben, 2–2-es állásnál Jesús Owono, a vendégcsapat kapusa a kezdőkörig futva próbálta megszerezni a labdát, de közben lendületből mellkason rúgta de Miguelt. A csatárt a mentőben újra kellett éleszteni, kedd reggel pedig bejelentették, hogy elhunyt.

A búcsúztatón ott volt Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke is, aki pótolhatatlan veszteségről beszélt a családnak.

„Ennek a tragédiának ösztönöznie kell azt, hogy tovább javuljon a stadionokban a sürgősségi orvosi ellátás. Nagyon nehéz nap ez. A futballnak ma egységesnek kell lennie” – mondta.

Luís de la Fuente, a világbajnok spanyol válogatott szövetségi kapitánya is részt vett a temetésen. Újságíróknak úgy fogalmazott: „Fájdalommal és együttérzéssel fejezzük ki részvétünket és tiszteletünket.”

A csütörtöki eseményen nagy klubok elnökei, köztük a Real Madridot vezető Florentino Pérez is lerótták kegyeletüket. Jesús de Miguelt szűk családi körben helyezték végső nyugalomra.

A Tenerife szombaton, a Heliodoro Rodríguez-López Stadionban tart megemlékezést elhunyt játékosa tiszteletére.

A spanyol rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával nyomozást indított az ügyben.