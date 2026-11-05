ÉLŐ

Európa-liga: Milan–Ferencváros 0–0

Eltemették a Tenerife kedden elhunyt labdarúgóját

2026.11.05. 17:42
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Tenerife Jesús de Miguel Spanyolország
Családtagok, barátok és a spanyol futball magas rangú képviselőinek jelenlétében csütörtökön végső nyugalomra helyezték Jesús de Miguelt, a spanyol másodosztályú Tenerife kedden elhunyt játékosát; a harmincéves labdarúgót a Toledo tartományban található Navahermosában temették el.

Jesús de Miguel a hétfőn rendezett Tenerife–Andorra bajnoki mérkőzésen szenvedett olyan súlyos sérülést, amelybe belehalt. A 96. percben, 2–2-es állásnál Jesús Owono, a vendégcsapat kapusa a kezdőkörig futva próbálta megszerezni a labdát, de közben lendületből mellkason rúgta de Miguelt. A csatárt a mentőben újra kellett éleszteni, kedd reggel pedig bejelentették, hogy elhunyt.

A búcsúztatón ott volt Rafael Louzán, a Spanyol Labdarúgó-szövetség elnöke is, aki pótolhatatlan veszteségről beszélt a családnak.

„Ennek a tragédiának ösztönöznie kell azt, hogy tovább javuljon a stadionokban a sürgősségi orvosi ellátás. Nagyon nehéz nap ez. A futballnak ma egységesnek kell lennie” – mondta.

Luís de la Fuente, a világbajnok spanyol válogatott szövetségi kapitánya is részt vett a temetésen. Újságíróknak úgy fogalmazott: „Fájdalommal és együttérzéssel fejezzük ki részvétünket és tiszteletünket.”

A csütörtöki eseményen nagy klubok elnökei, köztük a Real Madridot vezető Florentino Pérez is lerótták kegyeletüket. Jesús de Miguelt szűk családi körben helyezték végső nyugalomra.

A Tenerife szombaton, a Heliodoro Rodríguez-López Stadionban tart megemlékezést elhunyt játékosa tiszteletére.

A spanyol rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával nyomozást indított az ügyben.

Kapcsolódó tartalom

„Életem legnehezebb napjai ezek” – először szólalt meg a kapus De Miguel haláláról

„Tudom, hogy még sok mindent kell tisztázni, és a legnagyobb tisztelettel fogok szembenézni mindazzal, ami következik. Nyugodj békében, Jesús!”

„Egy ekkora ütés önmagában is halálos lehet” – Gellér László a tenerifei futballtragédia orvosi hátteréről

A professzor más sportolók mellett Nyilasi Tibor kardiológiai ellátásában is részt vállalt.

A Tenerife közölte, elhunyt a brutális ütközést szenvedő játékosa

Jesús de Miguelnek az Andorra elleni hétfői bajnokin állt meg a szíve, a kórházba szállítást követően sem tudták megmenteni az életét.

Szombaton megemlékezést tartanak az elhunyt Tenerife-futballista tiszteletére

A spanyol klub hatnapos gyászt hirdetett, felfüggesztve a klub minden tevékenységét, beleértve a női csapatot és az utánpótlás-akadémiát is.

 

Tenerife Jesús de Miguel Spanyolország
Legfrissebb hírek

Az Almería a teljes meccsnapi bevételt felajánlja De Miguel családjának

Spanyol labdarúgás
10 órája

„Életem legnehezebb napjai ezek” – először szólalt meg a kapus De Miguel haláláról

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:40

Szombaton megemlékezést tartanak az elhunyt Tenerife-futballista tiszteletére

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 13:38

„Egy ekkora ütés önmagában is halálos lehet” – Gellér László a tenerifei futballtragédia orvosi hátteréről

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:48

Mire várnak? – Thury Gábor jegyzete

Spanyol labdarúgás
2026.11.03. 23:21

De Miguel halála miatt a bajnoki és a BL-meccsek elhalasztását kéri a spanyol játékos-szakszervezet

Spanyol labdarúgás
2026.11.03. 19:20

Varga Barnabás, Toni Schumacher, Hajdu Attila – tíz életveszélyes ütközés a futballpályán

Minden más foci
2026.11.03. 16:05

Gyűlölet, nem múló lelki teher, súlyos eltiltás, börtön – mi vár a tragikus ütközés másik szereplőjére?

Spanyol labdarúgás
2026.11.03. 13:56