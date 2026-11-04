Szombaton megemlékezést tartanak az elhunyt Tenerife-futballista tiszteletére

A szurkolók ezen az eseményen búcsúzhatnak el a futballistától. Az első csapat és a szakmai stáb tagjai, valamint a klub vezetése ezt megelőzően részt vesz de Miguel temetésén, amelyre a Toledo tartományban található Navahermosában kerül sor. Ennek időpontját nem közölte az egyesület.

Rayco Garcíának, a CD Tenerife többségi tulajdonosának közlése szerint a család kérésére a játékos holttestét szerdán, de legkésőbb csütörtökön szállítják át a Madridtól mintegy 130 kilométerre fekvő településre. A község polgármestere háromnapos gyászt hirdetett, a zászlókat félárbócra eresztették.

De Miguel családja – benne élettársa, María és 2025 júniusában született közös gyermekük, Clara – arra kért mindenkit, hogy ezekben a nehéz időkben tartsák tiszteletben a gyászukat.