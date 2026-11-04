Szombaton megemlékezést tartanak az elhunyt Tenerife-futballista tiszteletére

A szurkolók ezen az eseményen búcsúzhatnak el a futballistától. Az első csapat és a szakmai stáb tagjai, valamint a klub vezetése ezt megelőzően részt vesz de Miguel temetésén, amelyre a Toledo tartományban található Navahermosában kerül sor. Ennek időpontját nem közölte az egyesület.
Rayco Garcíának, a CD Tenerife többségi tulajdonosának közlése szerint a család kérésére a játékos holttestét szerdán, de legkésőbb csütörtökön szállítják át a Madridtól mintegy 130 kilométerre fekvő településre. A község polgármestere háromnapos gyászt hirdetett, a zászlókat félárbócra eresztették.
De Miguel családja – benne élettársa, María és 2025 júniusában született közös gyermekük, Clara – arra kért mindenkit, hogy ezekben a nehéz időkben tartsák tiszteletben a gyászukat.
A harmincéves Jesús de Miguel a hétfőn rendezett Tenerife–Andorra bajnoki mérkőzésen szenvedett olyan súlyos sérülést, amelybe belehalt. A 96. percben, 2–2-es állásnál Jesús Owono, a vendégcsapat kapusa a kezdőkörig futva próbálta megszerezni a labdát, de közben lendületből mellkason rúgta de Miguelt. A csatárt a mentőben újra kellett éleszteni, kedden reggel pedig bejelentették, hogy elhunyt.
A spanyol rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával nyomozást indított. A CD Tenerife hatnapos gyászt hirdetett, felfüggesztve a klub minden tevékenységét, beleértve a női csapatot és az utánpótlás-akadémiát is. Mindkét érintett együttes kérte a következő bajnoki mérkőzése elhalasztását.
A Madridban született de Miguel számos alsóbb osztályú spanyol klubon keresztül küzdötte fel magát a profi futball világába. Tavaly nyáron igazolt a Teneriféhez, amelyben gyorsan kulcsjátékossá vált: tizenegy góllal járult hozzá ahhoz, hogy a csapat feljutott a másodosztályba. Az előző idény elején klubrekordot állított fel azzal, hogy az első öt tétmérkőzésén hatszor talált az ellenfelek hálójába.