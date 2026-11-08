Nagykorúvá válásáig támogatja az elhunyt csatár, Jesús de Miguel kislányát a Tenerife

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.08. 09:23
Szombaton a Tenerife stadionjában is búcsút vettek Jesús de Migueltől (Fotó: Getty Images)
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Tenerife Jesús de Miguel Segunda División
Nagylelkű felajánlást tett a spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Tenerife: a kedden elhunyt Jesús de Miguel kislányát, a most egyéves Carlát annak nagykorúvá válásáig támogatja anyagilag.

Mint beszámoltunk róla, Jesús de Miguel, a Tenerife csapatának csatára a hétfői másodosztályú bajnokin ütközött Jesús Owonóval, az Andorra kapusával. A 30 éves labdarúgó szíve leállt a pályán, ott még újraélesztették, de kedden reggel a kórházban elhunyt.

De Miguel halála után több klub is részvétét nyilvánította, illetve felajánlotta segítségét. Az elhunyt labdarúgó klubja, a Tenerife pedig gáláns felajánlást tett De Miguel családjának, pontosabban annak egyéves kislányának, Carlának.

„Az a tervünk, hogy a kislány mellé állunk, és gondoskodunk arról, hogy az egész Tenerife-család támogassa őt. Szeretnénk mellette állni, legalább addig, amíg nagykorú nem lesz – nyilatkozta Antonio Manuel Porro, a CD Tenerife vezérigazgatója a The Athleticnek. – Ezt többségi tulajdonosunk, Rayco García kezdeményezésére tesszük, de mindannyian teljes mértékben támogatjuk.”

Porro hozzátette, hogy minden tekintetben a lehető legnagyobb támogatást nyújtják azon felül, amire amúgy jogilag kötelesek lennének. 

„Emellett egyéb lehetőségeket is keresünk a támogatás növelésére, hogy legalább anyagi szempontból a körülmények ne gyakoroljanak olyan súlyos hatást az életükre – bár természetesen elkerülhetetlen, hogy ne legyenek valamilyen hatással rájuk.”

A korábbi Tenerife-játékos, Fran Sol külön közösségi gyűjtést is indított, amelyhez a válogatott játékosok közül Álvaro Morata és Álex Baena is csatlakozott. Az akció keretében már több mint 100 ezer euró összegyűlt, és a The Athletic értesülései szerint a játékos családja mintegy 360 ezer euró alapkompenzációt kap.

„A hétfőn történtek tragikus eseménynek számítanak. Át kell gondolnunk, hogy milyen változtatásokra van szükség. Remélem, ez az eset hozzásegít ahhoz minket, hogy a hasonló eseteket elkerüljük” – mondta Porro.

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