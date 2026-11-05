Az Almería a teljes meccsnapi bevételt felajánlja De Miguel családjának

Mint ismert, a Tenerife és az FC Andorra hétfő esti másodosztályú bajnokiján Jesús Owono egy felívelt labdáért indult ki a kapujából, ám a légi párharc során összeütközött Jesús de Miguellel. A játékvezető azonnali piros lappal kiállította a kapust, a mérkőzést pedig félbeszakították, mert a pályán lévők látták, hogy a 30 éves támadó mozdulatlanul terül el a földön, újra kellett éleszteni. De Miguelt kórházba szállították, ám kedden belehalt a sérüléseibe.

A szintén másodosztályú Almería, – amelynek 25 százalékát Cristiano Ronaldo birtokolja – közleményt adott ki, amelyben a részvétnyilvánítás mellett anyagi támogatást is küld De Miguel családjának.

„Társadalmi és humanitárius felelősségtudatunk, valamint a szilárd meggyőződésünk vezérelve, hogy a szolidaritás és a labdarúgó-közösség minden tagjának támogatása rendkívül fontos – különösen ilyen nehéz időkben –, az UD Almería, elnöke, Mohammed Al Khereiji kezdeményezésére úgy döntött, hogy a CD Tenerife elleni, a 34. fordulóban rendezendő hazai mérkőzés jegyértékesítéséből származó teljes bevételt felajánlja a múlt kedden tragikus körülmények között elhunyt futballista, Jesús de Miguel családjának támogatására.

Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy semmi sem pótolhatja egy szeretett ember elvesztését, és hogy semmilyen támogatás – legyen az anyagi vagy érzelmi – nem enyhítheti az ilyen tragédia okozta fájdalmat. Azt azonban szilárdan hisszük, hogy a labdarúgás messze túlmutat a pálya határain, és hogy a nehéz időkben tanúsított együttérzés, szolidaritás és kölcsönös támogatás a labdarúgócsaládot összekötő legfontosabb értékek közé tartoznak.

Ennek a kezdeményezésnek a részeként az UD Almería szívből jövő meghívást szeretne intézni a játékos családjának, hogy – ha a körülményeik megengedik – vegyenek részt a mérkőzésen, ezzel is kifejezve őszinte támogatásunkat és szolidaritásunkat ebben a hihetetlenül nehéz időszakban” – olvasható a klub közleményében.