BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

REAL MADRID (spanyol)–PSV EINDHOVEN (holland) 0–0 – élőben az NSO-n!

Madrid, Stantiago Bernabéu Stadion, 21 óra (Tv: RTL+). Vezeti: Eskas (norvég)

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Éder Militao, Rüdiger, Cucurella – Bernardo Silva, Tchouaméni, Arda Güler – Y. Diomandé, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: José Mourinho

PSV: Kovár – Dest, Geertruida, Obispo, F. Kosztics – Wanner, Szano – Perisic, S. Mijnans, R. van Bommel – G. Til. Vezetőedző: Peter Bosz

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