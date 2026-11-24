PSV-helyzetekkel indult a hollandok BL-mérkőzése a Bernabéuban
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában a Real Madrid a holland PSV-t fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
REAL MADRID (spanyol)–PSV EINDHOVEN (holland) 0–0 – élőben az NSO-n!
Madrid, Stantiago Bernabéu Stadion, 21 óra (Tv: RTL+). Vezeti: Eskas (norvég)
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Éder Militao, Rüdiger, Cucurella – Bernardo Silva, Tchouaméni, Arda Güler – Y. Diomandé, K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: José Mourinho
PSV: Kovár – Dest, Geertruida, Obispo, F. Kosztics – Wanner, Szano – Perisic, S. Mijnans, R. van Bommel – G. Til. Vezetőedző: Peter Bosz
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