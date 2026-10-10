Szálltak a papírrepülők, félbeszakadt a Rayo és a Bilbao mérkőzése

Bővebben hamarosan.

A hazai szurkolók az elnök-tulajdonos Raúl Martín Presával szembeni elégedetlenségüknek hangot adva a 13. percben papírrepülőket és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára, ami miatt a játékvezető félbeszakította az összecsapást.

A hazai futballisták lesétáltak a pályáról, és bár a 24. percben újraindult a mérkőzés, szinte pillanatokkal később ismét meg kellett állítani a játékot, mert a drukkerek nem hagyták abba a tárgyak bedobálását. Két hazai labdarúgó, Óscar Valentín és Isi Palazón kisétált az ultrákhoz, akiket igyekeztek lenyugtatni. Ezt követően az együttesek visszatértek, tíz percet melegítettek, de amikor újfent útjára indult a labda, ismét elkezdődött a dobálózás: ekkor a játékvezető a rendőrséggel egyeztetve úgy döntött, felfüggeszti a mérkőzést, melyet már nem is folytatnak ma.

Fotó: Judi Ádám

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt

Később

16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)