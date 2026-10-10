Nemzeti Sportrádió

Szálltak a papírrepülők, félbeszakadt a Rayo és a Bilbao mérkőzése

MTI MTI
2026.10.10. 16:29
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Fotó: Getty Images
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Rayo Vallecano Athletic Bilbao La Liga
Szurkolói rendbontás miatt a 25. percben félbeszakadt a Rayo Vallecano–Athletic Bilbao mérkőzés a spanyol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának szombati játéknapján.

Bővebben  hamarosan.

A hazai szurkolók az elnök-tulajdonos Raúl Martín Presával szembeni elégedetlenségüknek hangot adva a 13. percben papírrepülőket és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára, ami miatt a játékvezető félbeszakította az összecsapást.

A hazai futballisták lesétáltak a pályáról, és bár a 24. percben újraindult a mérkőzés, szinte pillanatokkal később ismét meg kellett állítani a játékot, mert a drukkerek nem hagyták abba a tárgyak bedobálását. Két hazai labdarúgó, Óscar Valentín és Isi Palazón kisétált az ultrákhoz, akiket igyekeztek lenyugtatni. Ezt követően az együttesek visszatértek, tíz percet melegítettek, de amikor újfent útjára indult a labda, ismét elkezdődött a dobálózás: ekkor a játékvezető a rendőrséggel egyeztetve úgy döntött, felfüggeszti a mérkőzést, melyet már nem is folytatnak ma.

Fotó: Judi Ádám

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt
Később
16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP
14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)

 

 

 

Rayo Vallecano Athletic Bilbao La Liga
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