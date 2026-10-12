A második ötös már sok volt – menesztették az Osasuna vezetőedzőjét
A Betistől elszenvedett 5–2-es idegenbeli vereség után azonnali hatállyal felbontotta az élvonalban újonc Luis Miguel Ramis szerződését a spanyol első osztályban szereplő Osasuna – közölte hivatalos platformjain a klub. A tekintélyes szaklap, a Marca szerint a vezetőséget az utóbbi idők sikertelensége késztette erre a lépésre, az első három fordulóban begyűjtött hét ponthoz ugyanis az utóbbi öt körben mindössze egyet tudott hozzátenni a pamplonai csapat, mindez ráadásul úgy történt, hogy a Betis mellett az Alavéstől is öt, az Atlético Madridtól pedig négy gólt kapott.
Ramis utódát már ki is nevezték: a gárda irányítását az a Jagoba Arrasate veszi át, aki az Osasunát 2018 júliusától 2024 végéig 257 mérkőzésen irányította, 2023-ban a Király-kupa döntőjébe kormányozta a csapatot, amely a fináléban 2–1-re kapott ki a Real Madridtól. Arrasate új szerződése 2029-ig szól az El Sadarban – adta hírül az egyesület. A régi-új trénert kedden 12.30-kor mutatják be a sajtónak, majd első edzését is megtartja.
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Real Betis–Osasuna 5–2 (Isco 10., 67. – az elsőt 11-esből, Ezzalzuli 31., D. Llorente 48., Morante 90+6., ill. Budimir 51., R. García 54.)