A második ötös már sok volt – menesztették az Osasuna vezetőedzőjét

A Betistől elszenvedett 5–2-es idegenbeli vereség után azonnali hatállyal felbontotta az élvonalban újonc Luis Miguel Ramis szerződését a spanyol első osztályban szereplő Osasuna – közölte hivatalos platformjain a klub. A tekintélyes szaklap, a Marca szerint a vezetőséget az utóbbi idők sikertelensége késztette erre a lépésre, az első három fordulóban begyűjtött hét ponthoz ugyanis az utóbbi öt körben mindössze egyet tudott hozzátenni a pamplonai csapat, mindez ráadásul úgy történt, hogy a Betis mellett az Alavéstől is öt, az Atlético Madridtól pedig négy gólt kapott.

COMUNICADO OFICIAL | Luis Miguel Ramis no continuará como entrenador de Osasuna. https://t.co/rko6J18T7E https://t.co/F4p83cEkmC — C. A. OSASUNA (@Osasuna) October 12, 2026

Ramis utódát már ki is nevezték: a gárda irányítását az a Jagoba Arrasate veszi át, aki az Osasunát 2018 júliusától 2024 végéig 257 mérkőzésen irányította, 2023-ban a Király-kupa döntőjébe kormányozta a csapatot, amely a fináléban 2–1-re kapott ki a Real Madridtól. Arrasate új szerződése 2029-ig szól az El Sadarban – adta hírül az egyesület. A régi-új trénert kedden 12.30-kor mutatják be a sajtónak, majd első edzését is megtartja.

