Gabriel Jesus első barcelonai góljával beérte Rivaldót a BL legeredményesebb braziljainak listáján

A 29 éves játékosnak ez volt az első gólja gránátvörös-kékben, de a találat más szempontból is mérföldkövet jelent a pályafutásában: huszonhetedszer vette be az ellenfelek kapuját a BL-ben, beérve a katalánok legendáját, Rivaldót, s ezzel a 2002-es világbajnok, 1999-es aranylabdás klasszissal holtversenyben a negyedik legtöbb gólt szerző brazil futballista lett az elitsorozat történetében, többek között olyan zseniket megelőzve, mint Ronaldo, Ronaldinho és Romário.

„Rivaldo kivételes játékos volt, igazi klubikon, akit mindig csodáltam – idézi a Globosporte a Barca-csatárt. – Hatalmas öröm, hogy a brazil futball legnagyobbjai társaságában szerepelhetek ezen a listán. Ennyi zseni és szupersztár csak Brazíliában terem, és mindannyian játszottak a Bajnokok Ligájában a maguk idejében.”

További érdekesség, hogy Gabriel Jesus első BL-gólját ugyancsak a Feyenoord ellen érte el – 2017. szeptember 13-án a Manchester City játékosaként talált a holland csapat kapujába az idegenben 4–0-ra megnyert mérkőzésen.

A Bajnokok Ligája legeredményesebb brazil labdarúgóinak listáját a 2014–15-ös kiírás gólkirálya, Neymar (Barcelona, PSG) vezeti 43 góllal, őt követi Vinícius Júnior (Real Madrid) 34-gyel, a harmadik helyen Kaká (AC Milan, Real Madrid) áll 30-cal, azaz Gabriel Jesus még ebben az idényben megcélozhatja a képzeletbeli dobogót.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

BARCELONA (spanyol)–FEYENOORD (holland) 5–1 (2–0)

Barcelona, Camp Nou. Vezette: Jablonski (német)

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, A. Christensen, Joao Cancelo – Dani Olmo (Gabriel Jesus, 83.), Rodri (Gavi, 83.), Pedri (Bernal, 63.) – Lamine Yamal, Raphinha (Fermín López, 71.), Adeyemi (A. Gordon, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick

FEYENOORD: Ernst – Read, St. Juste, Vatanabe, Marmol – Zechiel, Vanhoutte (Steijn, 72.), Valente (Van den Elshout, 84.) – Hadzs Mussza (Borges, 72.), Nacho Ferri (S. van Persie, 63.), J. López (Targallin, a szünetben). Vezetőedző: Giovanni van Bronckhorst

Gólszerző: Raphinha (3., 57.), Adeyemi (22.), Lamine Yamal (77.), Gabriel Jesus (85.), ill. Steijn (82.)