Henry olyan játékosnak adná az Aranylabdát, aki nem nyert semmit az előző idényben

Thierry Henry azzal kezdte, hogy szerinte az idei döntés nem lesz annyira egyszerű, mint a tavalyi, majd sorra vette a leggyakrabban emlegetett neveket: „Harry Kane például nagyszerű évet futott, de számomra a Bundesliga legjobb játékosa Michael Olise volt. Ugyanez a helyzet a világbajnoksággal is, ahol sok angol azt mondaná, hogy szerintük Jude Bellingham volt a legjobb, aki viszont a Real Madridban nem játszott annyira jól. Ott van Rodri is, aki egyértelműen remekelt a vb-n (hivatalosan őt választották a torna legjobbjának – a szerk.), de a szezon során nem volt kiegyensúlyozott. Aztán ott van Lamine Yamal, aki megnyerte a La Ligát, de nem teljesített jól a vébén; persze azt is figyelembe kell vennünk, hogy sérülten érkezett.”

A 123-szoros francia válogatott labdarúgó más neveket is bedobott a kalapba: „És nem szabad elfelejtenünk Erling Haalandot sem, aki rengeteg gólt szerzett. Aztán ott van Hvicsa Kvarachelia, aki viszont nem szerepelt a világbajnokságon. Lionel Messi biztosan megnyerte volna az Aranylabdát, ha sikerült volna elhódítania a második egymást követő világbajnoki címét, de kikapott a döntőben.”

Az Arsenal és a Barcelona korábbi játékosa végül a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé mellett tett le a voksát: „Olise közel áll ahhoz, hogy a kedvencem legyen, de azt mondanám, hogy Mbappénak kellene nyernie. És igen, az emberek majd azt mondják, hogy nem nyert semmilyen trófeát, azonban előfordult már a történelemben, hogy az Aranylabda győztese semmilyen sorozatot nem nyert meg.”

A korábbi támadó tovább érvelt honfitársa mellett: „Ha akarsz, bármilyen kifogást találhatsz, de az az igazság, hogy Mbappé lett a Bajnokok Ligája, a La Liga és a világbajnokság gólkirálya is, pontosan úgy, ahogy Olise a gólpasszok tekintetében. Ez elképesztő, ha belegondolsz.”

A 2026-os Aranylabda-gálát október 26-án, Londonban tartják.