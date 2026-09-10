„A játékvezetők mindig a Realnak kedveztek” – Piqué szarkasztikus kommenttel vágott vissza a TikTokon

Gerard Piqué aktív a közösségi médiában, és azt is kifejezetten élvezi, ha borzolhatja a kedélyeket, vagy ha elmerülhet egy-egy vitában. Egy Real Madrid-szimpatizáns tartalomgyártó a TikTokon közzétett egy videót, amelyben a Negreira-ügyre utalva az alábbi felirat volt olvasható: „Csak egyetlen módja van annak, hogy a Barca nyerjen, és azt mindannyian jól ismerjük”.

A világ-és Európa-bajnok játékos a tőle megszokott, szarkasztikus stílusban reagált és felhozott a Real Madridnak kedvező ítéleteket az 1998-as és 2016-os BL-döntőből: „Igen, a Barcánál csak egyetlen út vezet a győzelemhez: az, hogy nagyszerű futballt játszik. Erről vagyunk ismertek. Rengeteg bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyertünk, illetve tripláztunk csodálatos játékkal. Mindig felhozzátok a játékvezetők témáját, de ha akarjátok, emlékeztetlek titeket a Juve elleni Bajnokok Ligája-döntőre, Mijatovics góljára, ami szabálytalan volt. Vagy az Atlético Madrid elleni két döntő egyikére, ahol Sergio Ramos találata lesről született, az is szabálytalan volt. Szóval rengeteg játékvezetői tévedés van, de normális esetben és történelmileg nézve ezek mindig egy kicsit inkább a Real Madridnak kedveztek. Egyébként remélem, mindannyian jól vagytok. Nagy ölelést küldök nektek, és legyetek jók!” – írta Piqué.