Megint argentin kapitánya van az ecuadori labdarúgó-válogatottnak

A játékosként 44-szeres válogatottként visszavonuló argentin tréner honfitársát, Sebastián Beccacecét váltja a poszton, aki lemondott azt követően, hogy Ecuador a 32 között kikapott a mexikóiaktól az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű nyári világbajnokságon.

„Megvan a tehetségünk, a játékunk struktúrája, és rendelkezünk ambícióval. Higgyenek csak bennünk az emberek, minden okuk megvan rá” – kommentálta a váltást közösségi oldalán az ecuadori szövetség, amikor köszöntötte az új kapitányt.

Az 50 éves Gallardónak nem volt csapata, miután februárban a második szakaszát is lezárta a River Plate élén. Az első Buenos Aires-i időszakában számos trófeát gyűjtött be, többek között kétszer megnyerte a Libertadores-kupát a csapatával. Korábban dolgozott Montevideóban az uruguayi Nacionalnál, két hazai munkája között pedig szaúd-arábiai al-Ittihadot irányította.

(MTI)