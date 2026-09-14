Nemzeti Sportrádió

Megint argentin kapitánya van az ecuadori labdarúgó-válogatottnak

K. Zs.K. Zs.
2026.09.14. 08:34
Az új kapitány legutóbb a River Plate szakvezetője volt (Fotó: Getty Images)
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Marcelo Gallardo dél-amerikai foci Ecuador
Marcelo Gallardót nevezték ki az ecuadori labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává.

A játékosként 44-szeres válogatottként visszavonuló argentin tréner honfitársát, Sebastián Beccacecét váltja a poszton, aki lemondott azt követően, hogy Ecuador a 32 között kikapott a mexikóiaktól az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű nyári világbajnokságon.

„Megvan a tehetségünk, a játékunk struktúrája, és rendelkezünk ambícióval. Higgyenek csak bennünk az emberek, minden okuk megvan rá” – kommentálta a váltást közösségi oldalán az ecuadori szövetség, amikor köszöntötte az új kapitányt.

Az 50 éves Gallardónak nem volt csapata, miután februárban a második szakaszát is lezárta a River Plate élén. Az első Buenos Aires-i időszakában számos trófeát gyűjtött be, többek között kétszer megnyerte a Libertadores-kupát a csapatával. Korábban dolgozott Montevideóban az uruguayi Nacionalnál, két hazai munkája között pedig szaúd-arábiai al-Ittihadot irányította.

(MTI)

 

Marcelo Gallardo dél-amerikai foci Ecuador
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