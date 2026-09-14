NHL: Szongoth Domán gólt lőtt a Buffalo fiataljainak meccsén – videó

A 18 éves válogatott csatár – aki az idényt a kanadai kiemelt juniorbajnokságban (OHL) érdekelt Soo Greyhoundsnál kezdi majd – 1–4-nél, a 32. percben, emberelőnyben talált be egy jól irányzott, bal felső sarokba csapódó húzott lövéssel. Csapata első góljánál ugyancsak a jégen a volt.

Az 56-os mezszámú és piros-fehér-zöld színű korcsolyacipőben játszó Szongoth a Buffalo nyári draftolja, ezért van most lehetősége, hogy a kerettel együtt készülhessen.

Another one on the board courtesy of Doman Szongoth ⚔️ pic.twitter.com/h1ICuEjiUH — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) September 13, 2026

A két csapat hétfőn újra megmérkőzik Buffalóban.

Ezek után dől el, hogy a magyar kiválóság meddig maradhat az NHL-esekkel, akikre négy felkészülési találkozó vár: szeptember 21-én a Pittsburgh Penguins, 24-én a Detroit Red Wings otthonában lép jégre a Sabres, míg 22-én a Columbus Blue Jackets, 26-án a Pittsburgh látogat Buffalóba.

A klub október elsején kezdi az NHL-idényt Columbusban.

Szongoth Domán – Gröschl Tamás (1999), Szuper Levente (2000) és Vas János (2002) mellett – a negyedik magyar hokis, akit NHL-es csapat kiválasztott, közülük Szuper és Vas játszhatott felkészülési meccsen, de már ennek is 21 éve.

(MTI)