NHL: Szongoth Domán gólt lőtt a Buffalo fiataljainak meccsén – videó
A 18 éves válogatott csatár – aki az idényt a kanadai kiemelt juniorbajnokságban (OHL) érdekelt Soo Greyhoundsnál kezdi majd – 1–4-nél, a 32. percben, emberelőnyben talált be egy jól irányzott, bal felső sarokba csapódó húzott lövéssel. Csapata első góljánál ugyancsak a jégen a volt.
Az 56-os mezszámú és piros-fehér-zöld színű korcsolyacipőben játszó Szongoth a Buffalo nyári draftolja, ezért van most lehetősége, hogy a kerettel együtt készülhessen.
A két csapat hétfőn újra megmérkőzik Buffalóban.
Ezek után dől el, hogy a magyar kiválóság meddig maradhat az NHL-esekkel, akikre négy felkészülési találkozó vár: szeptember 21-én a Pittsburgh Penguins, 24-én a Detroit Red Wings otthonában lép jégre a Sabres, míg 22-én a Columbus Blue Jackets, 26-án a Pittsburgh látogat Buffalóba.
A klub október elsején kezdi az NHL-idényt Columbusban.
Szongoth Domán – Gröschl Tamás (1999), Szuper Levente (2000) és Vas János (2002) mellett – a negyedik magyar hokis, akit NHL-es csapat kiválasztott, közülük Szuper és Vas játszhatott felkészülési meccsen, de már ennek is 21 éve.
(MTI)