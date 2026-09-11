A Barcelona 582 millió eurót költhet az első csapatra, miközben a Sevilla drámai mélypontra került

A legújabb frissítés alapján az 1:1-es szabály szerint működő Barcelona növelni tudta a költési limitjét, egészen pontosan 582 millió euróra 432 millióról. Ennek ellenére a gránátvörös-kékek még mindig elmaradnak a Real Madrid mögött, amely az elmúlt átigazolási ablakokhoz hasonlóan most is a legmagasabb bérplafonnal rendelkező klub Spanyolországban: a fővárosi együttes limitje 761 millió euróról rekordnagyságú, 832 millióra emelkedett – olvasható a Marca cikkében.

Javier Gómez, a La Liga vállalati vezérigazgatója így indokolta a Real Madrid ugrását: „A szabályok értelmében azok a klubok, amelyek teljesítenek bizonyos gazdasági mutatókat, felhasználhatják a korábbi évek megtakarításait a limitjük növelésére. Akár 25 százalékos emelést is kérhetnek” – magyarázta. A Barcelona esetében a növekedés fő oka a Camp Nouba való visszatéréssel emelkedő bevételekben, a stabilizálódó működési költségekben és a korábbi veszteségek rendezésében rejlik.

Ami a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarrealt illeti, a lista negyedik helyén áll 170 millió euróval, őt a Betis (142 millió), az Athletic Bilbao (139), illetve a Real Sociedad (137) követi, mögöttük nagy szakadék tátong. A legrosszabb helyzetben a Sevilla van: a hétszeres Európa-liga-győztes klub csupán 20 millió eurót költhet: ennél még négy másodosztályú csapat (Girona, Mallorca, Leganés, Oviedo) is több pénzből gazdálkodhat.

