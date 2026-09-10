Nemzeti Sportrádió

A Barcelona színeiben csak Kocsis Sándor kezdett eredményesebben szezont, mint idén Raphinha

M. Á.M. Á.
2026.09.10. 17:27
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Raphina remek formában futballozik (Fotó: Getty Images)
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Raphinha Barcelona Kocsis Sándor
Az FC Barcelona remekel ebben az idényben, mind az öt meccsét megnyerte, miközben 22 gólt szerzett. A csapat egyik kulcsfigurája az új szerepkört kapó Raphinha, aki elképesztő formában kezdte az új kiírást – írja a Mundo Deportivo.

Raphinha – aki eredetileg szélső, de idén a támadósor közepén játszik – az Elche, a Rayo Vallecano és a Feyenoord ellen is duplázott, emellett bevette a Valencia és az Athletic Bilbao kapuját is, tehát öt tétmérkőzésen nyolc gólt szerzett. Oriol Jové adatai szerint az adott idény első öt tétmeccsén a Barca történetében egyedül Kocsis Sándor tudott többször betalálni (kilencszer), még az 1958–1959-es kiírásban. Emellett a brazil lett az első játékos a spanyol Luis Suárez Miramontes óta (szintén az 1958–1959-es évadból), aki egy idény első öt találkozójának mindegyikén rúgott legalább egy gólt.

Ami a Bajnokok Ligáját illeti, már 21 találatnál jár – ezzel a honfitársával, Neymarral holtversenyben az ötödik helyet foglalja el a klub örökranglistáján Lionel Messi (120 gól), az uruguayi Luis Suárez (25), Lewandowski, valamint Rivaldo (22-22) mögött.

A Feyenoord elleni mérkőzés legjobbjának megválasztott Raphinha a lefújás után így nyilatkozott a Mundo Deportivo tudósítása szerint: „A saját szurkolóink előtt szinte tökéletes futballt kell játszanunk. A kezdetektől fogva nagyon jók voltunk, kontrolláltuk a meccset. Egy ilyen kezdés rengeteg önbizalmat ad nekünk. Egy évadban sok a hullámhegy és a hullámvölgy. Így akarjuk folytatni, megpróbáljuk a minimálisra csökkenteni a mélypontokat, és továbbra is jól játszani.”

Amikor arról kérdezték, hogy miért megy neki ennyire jól, csak annyit mondott széles mosollyal, hogy keményen dolgozik.

 

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