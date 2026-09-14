Vida Máté szerint a nemzeti csapatban szükség lehet Nagy Ádámra
Marco Rossi szövetségi kapitány kedden keretet hirdet. A válogatott az őszi Nemzetek Ligájára készül, ahol a B-ligában Ukrajnával, Grúziával és Észak-Írországgal küzd meg a feljutásért. Szeptember végén és október elején már négy meccset lejátszik a nemzeti csapat, 25-én Ukrajna hazai pályán, 28-án Észak-Írország idegenben, 2-án Grúzia a Puskás Arénában, illetve 5-én Ukrajna idegenben, de semleges helyszínen (Nagyszombatban) lesz az ellenfél. Természetesen a kerethirdetés előtt akad néhány kérdőjel a névsor összetételével kapcsolatban, sokan arra kíváncsiak, hogy csaknem két év után az immár a Ferencvárosban játszó Nagy Ádám újra meghívót kap-e.
„Mindenekelőtt fontos elmondani, hogy kizárólag Marco Rossi szövetségi kapitány döntése, hogy kit hív meg a keretbe – mondta lapunknak a hatszoros válogatott Vida Máté, aki Nagy Ádám csapattársa volt a nemzeti együttesben. – Nagy Ádám jó döntést hozott, hogy hosszú évek után Olaszországból hazajött a Ferencvárosba, itthon jobban szem előtt van. Borbély Balázs szépen fokozatosan építette be a csapatba, az Európa-ligában remekül teljesített, fontos szerepet játszott a ligaszakaszba jutás során. Ha így folytatja, és a régi tudását villantja meg, akkor segítségére lehet a válogatottnak, ugyanis egy jó Nagy Ádámra szükség van.”
Nagy Ádám 88-szoros válogatott, legutóbb a 2024-es Nemzetek Ligájában lépett pályára a nemzeti csapatban, idáig az utolsó meccsét 2024. november 16-án idegenben Hollandia ellen játszotta (0–4).
Vida Máté és Nagy Ádám nemcsak a felnőttválogatottban, hanem a 2015-ös új-zélandi U20-as világbajnokságon is játszott egymás mellett.
„Jól ismerem őt, hiszen szobatársak is voltunk. Ami elsőre eszembe jut róla, az az, hogy elképesztően profi. Hogy csak egy példát említsek, az egyik reggel arra ébredtem, már rajta vannak a tappancsok, ugyanis a mérésekkel különböző adatokra volt kíváncsi. Először azt hittem, rosszul látok vagy még álmodom, de ő már korán reggel azon fáradozott, hogy a lehető legjobb formája érdekében ellenőrizze az állapotát.”
A statisztikák bárki számára elérhetőek, így talán fontos az is, hogy a passzpontosságon, a szereléseken vagy a párharcok hatékonyságán felül Nagy Ádám mit tudna adni a válogatottnak.
„Habár nem láttam minden meccsét a Fradiban, amelyeket néztem, azokon feltűnt, hogy a játéka nem sokat változott, viszont érettebb lett, bátrabban futballozik. A rutinja miatt bevállalósabb a pályán. Játszottam vele is és ellene is, kellemetlen ellenfél, rengeteget fut, szinte lehetetlen lekövetni, igaz, a támadójátékát mindig sok kritika érte, de elképesztően hasznos labdarúgó. Tipikusan az a játékos, aki szó nélkül elvégzi azt a kulimunkát, amit más nem szívesen csinál meg. Sokszor úgy tűnik, hogy feleslegesen fut annyit, de valójában nagyon hasznos minden métere. A válogatottnak egyre több játékügyes futballistája van, melléjük kellenek olyanok, akik elvégzik a piszkos munkát. Nagy segítség lehet, mindenképpen jó alternatíva a középpályán, illetve a pályán kívül is fontos eleme lehet a nemzeti csapatnak.”
Marco Rossi a júniusi Finnország (2–1) és Kazahsztán (3–1) elleni felkészülési meccseken a középpályára Szoboszlai Dominikot, Schäfer Andrást, Vitális Milánt, Tóth Alexet, Szűcs Tamást, Tóth Rajmundot, Baráth Pétert és Szendrei Norbertet hívta meg – ebben a sorban kellene helyet szorítani Nagy Ádámnak.
„Nem feltétlenül a kezdőcsapatban kell gondolkodni vele kapcsolatban, hiszen jelenleg nagy a konkurenciaharc a középpályán. Szoboszlai Dominik és Schäfer András helye megkérdőjelezhetetlen, ott van Tóth Alex, aki a Premier League-ben szerepel, és Vitális Milán is elképesztő idényen van túl, nem véletlenül került az AEK-hez. Nekem Szűcs Tamás játéka nagyon tetszik, a Karcaggal ott edzettünk, ahol a Debrecen, így egy évig volt szerencsém közelről látni a munkáját. Rengeteg pluszmunkát végez, nagyszerűek a képességei, szép jövő előtt állhat. Visszatérve Nagy Ádámra, biztos vagyok benne, hogy már csak a rutinjával is sokat tudna segíteni a válogatottnak."
Nagy Ádám a Ferencvárosból került be először a válogatottba, onnan igazolt 2016 nyarán külföldre, megjárta a Bolognát, a Bristol Cityt, a Pisát és a Speziát, tíz év után hazatérve nevelőklubjából verekedheti vissza magát a nemzeti együttesbe – már ha Marco Rossi is úgy gondolja...
Közel volt a feljutáshoz, majd kiesett a Speziával
Nagy Ádám az olasz másodosztályú Spezia játékosa volt, amikor legutóbb pályára lépett a válogatottban, ráadásul a 2024–2025-ös idényben közel került hozzá, hogy csapatával feljusson a Serie A-ba. Akkor alapembernek számított a tabella harmadik helyén végző Speziában, a rájátszásban előbb kiütötték a Catanzarót, majd a döntőben alulmaradtak a Cremonese ellen – így maradtak a Serie B-ben. A következő évadban már valamivel kevesebbet játszott klubjában: míg az azt megelőző idényben 23-szor kezdett és hétszer játszott csereként, addig a mögöttünk lévőben 18-szor volt ott a gyepen az első perctől, hétszer pedig meccs közben lépett pályára az olasz másodosztályban. A Spezia a 19. helyen végzett, így kiesett a harmadosztályba.
NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT
A magyar válogatott őszi mérkőzései
Szeptember 25.
20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország
A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország