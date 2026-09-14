Vida Máté szerint a nemzeti csapatban szükség lehet Nagy Ádámra

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden keretet hirdet. A válogatott az őszi Nemzetek Ligájára készül, ahol a B-ligában Ukrajnával, Grúziával és Észak-Írországgal küzd meg a feljutásért. Szeptember végén és október elején már négy meccset lejátszik a nemzeti csapat, 25-én Ukrajna hazai pályán, 28-án Észak-Írország idegenben, 2-án Grúzia a Puskás Arénában, illetve 5-én Ukrajna idegenben, de semleges helyszínen (Nagyszombatban) lesz az ellenfél. Természetesen a kerethirdetés előtt akad néhány kérdőjel a névsor összetételével kapcsolatban, sokan arra kíváncsiak, hogy csaknem két év után az immár a Ferencvárosban játszó Nagy Ádám újra meghívót kap-e.

Vida Máté (Fotó: Karcagi SE)

„Mindenekelőtt fontos elmondani, hogy kizárólag Marco Rossi szövetségi kapitány döntése, hogy kit hív meg a keretbe – mondta lapunknak a hatszoros válogatott Vida Máté, aki Nagy Ádám csapattársa volt a nemzeti együttesben. – Nagy Ádám jó döntést hozott, hogy hosszú évek után Olaszországból hazajött a Ferencvárosba, itthon jobban szem előtt van. Borbély Balázs szépen fokozatosan építette be a csapatba, az Európa-ligában remekül teljesített, fontos szerepet játszott a ligaszakaszba jutás során. Ha így folytatja, és a régi tudását villantja meg, akkor segítségére lehet a válogatottnak, ugyanis egy jó Nagy Ádámra szükség van.”

Nagy Ádám 88-szoros válogatott, legutóbb a 2024-es Nemzetek Ligájában lépett pályára a nemzeti csapatban, idáig az utolsó meccsét 2024. november 16-án idegenben Hollandia ellen játszotta (0–4).

Vida Máté és Nagy Ádám nemcsak a felnőttválogatottban, hanem a 2015-ös új-zélandi U20-as világbajnokságon is játszott egymás mellett.

„Jól ismerem őt, hiszen szobatársak is voltunk. Ami elsőre eszembe jut róla, az az, hogy elképesztően profi. Hogy csak egy példát említsek, az egyik reggel arra ébredtem, már rajta vannak a tappancsok, ugyanis a mérésekkel különböző adatokra volt kíváncsi. Először azt hittem, rosszul látok vagy még álmodom, de ő már korán reggel azon fáradozott, hogy a lehető legjobb formája érdekében ellenőrizze az állapotát.”

A statisztikák bárki számára elérhetőek, így talán fontos az is, hogy a passzpontosságon, a szereléseken vagy a párharcok hatékonyságán felül Nagy Ádám mit tudna adni a válogatottnak.