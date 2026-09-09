Nem lehet megállítani a Barcelonát, a katalánok Raphinha és Yamal vezérletével a Feyenoordot is kiütötték

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

BARCELONA (spanyol)–FEYENOORD (holland) 5–1 (2–0)

Barcelona, Camp Nou. Vezette: Jablonski (német)

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, A. Christensen, Joao Cancelo – Dani Olmo (Gabriel Jesus, 83.), Rodri (Gavi, 83.), Pedri (Bernal, 63.) – Lamine Yamal, Raphinha (Fermín López, 71.), Adeyemi (A. Gordon, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick

FEYENOORD: Ernst – Read, St. Juste, Vatanabe, Marmol – Zechiel, Vanhoutte (Steijn, 72.), Valente (Van den Elshout, 84.) – Hadzs Mussza (Borges, 72.), Nacho Ferri (S. van Persie, 63.), J. López (Targallin, a szünetben). Vezetőedző: Giovanni van Bronckhorst

Gólszerző: Raphinha (3., 57.), Adeyemi (22.), Lamine Yamal (77.), Gabriel Jesus (85.), ill. Steijn (82.)

RENGETEG ÜRES SZÉK árválkodott a Barcelona stadionjában a Feyenoord elleni mérkőzés kezdetén, de nem az érdektelenség miatt – Katalóniába már megérkezett az a hűvös eső, amelyet csütörtök-péntekre jeleznek Magyarországra. Aki tehette, felhúzódott a magasabban fekvő széksorokba, aki lenn maradt, az viszont közelebbről láthatta Raphinha varázslatos gólját. Lamine Yamal ballal, kapásból passzolt neki középre, a brazil betört a tizenhatoson belülre, két rotterdami védőt egy lővőcsellel becsapott, majd ballal higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett. Mindezt már a harmadik percben, megadva a tökéletes alaphangot.

Egyébként is a Barca volt a meccs toronymagas favoritja, és nem is hagyott sokáig kétséget afelől, hogy három ponttal kezdi meg a BL-idényt: a 22. percben Karim Adeyemi hatalmas góljával máris 2–0 volt az állás. A nyáron a Borussia Dortmundtól érkező német válogatott szélső mesterien csavart jobbal 18 méterről a hosszú, bal felső sarokba. A korábbi Barca-balhátvéd, Giovanni van Bronckhorst vezetőedző irányításával a Feyenoord csak a félidő közepén jutott el először lövőhelyzetig Gjivai Zechiel révén, de a labda kevéssel a jobb kapufa mellé ment. Veszélyesebb volt a túloldalon Lamine Yamal ballábas csavarása, amely majdnem beakadt a jobb ficakba.

Raphinha szemlátomást élvezi, hogy az új idényben középcsatárt játszhat, újabb remek gólt szerzett az 57. percben Pedri passzából, 11 méterről lőtt ballal a bal alsó sarokba. A katalán örömjáték Yamal szabadrúgásgóljával folytatódott: az ifjú csillag ballal, 17 méterről a sorfal tagjai között lőtte el a labdát a kapu bal oldalába. A hajrában lezajlott gólváltás (Sem Steijn szépítésére gyorsan felelt Gabriel Jesus) a különbségen nem változtatott: kiütéses sikerrel indította a BL-t az egyik nagy favorit Barcelona. 5–1