Terbócs István: Az a minimum, hogy az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvégén mindent kiteszünk a jégre!
A Hydro Fehérvár AV19 csatárát választotta meg a hazai közönség az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvége legjobb fehérvári játékosának. Terbócs István az NSO Tv stábjának elmondta, több szempontból is fontos számára az elismerés.
JÉGKORONG
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 3–4 (0–0, 2–2, 1–2)
Gólszerző: Páterka, Zloty, MacPherson, ill. Heljanko, Tóth G., Silye, Laskawy
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