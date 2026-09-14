Terbócs István: Az a minimum, hogy az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvégén mindent kiteszünk a jégre!

A Hydro Fehérvár AV19 csatárát választotta meg a hazai közönség az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvége legjobb fehérvári játékosának. Terbócs István az NSO Tv stábjának elmondta, több szempontból is fontos számára az elismerés.

JÉGKORONG

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 3–4 (0–0, 2–2, 1–2)

Gólszerző: Páterka, Zloty, MacPherson, ill. Heljanko, Tóth G., Silye, Laskawy