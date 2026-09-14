Nemzeti Sportrádió

Terbócs István: Az a minimum, hogy az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvégén mindent kiteszünk a jégre!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.09.14. 07:45
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Terbócs István hazai pályán mindenki ellen győzni akar (Fotó: NSO Tv)
Címkék
Terbócs István Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Ifjabb Ocskay Gábor
A Hydro Fehérvár AV19 csatárát választotta meg a hazai közönség az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvége legjobb fehérvári játékosának. Terbócs István az NSO Tv stábjának elmondta, több szempontból is fontos számára az elismerés.

JÉGKORONG
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 3–4 (0–0, 2–2, 1–2)
Gólszerző: Páterka, Zloty, MacPherson, ill. Heljanko, Tóth G., Silye, Laskawy

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A Fehérvár már két góllal is vezetett, ám a Ferencváros fordított, és fél perccel a vége előtt megszerezte a mindent eldöntő gólt.

 

Terbócs István Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Ifjabb Ocskay Gábor
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