Laskawy Ferenc: Tavaly nem sikerült meccset nyernünk a Fehérvár ellen, idén ezen változtatni akarunk!

Az FTC-Telekom kétgólos hátrányból felállva győzött az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvége zárómeccsén. A Hydro Fehérvár AV19 ellen szinte az utolsó pillanatban szerzett győztes gólt Laskawy Ferenc, aki az NSO Tv kamerája előtt az értékelés mellett arról is beszélt, ebben az idényben több borsot törnének a Volán orra alá.

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FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 3–4 (0–0, 2–2, 1–2)

Gólszerző: Páterka, Zloty, MacPherson, ill. Heljanko, Tóth G., Silye, Laskawy