Nemzeti Sportrádió

Laskawy Ferenc: Tavaly nem sikerült meccset nyernünk a Fehérvár ellen, idén ezen változtatni akarunk!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.09.14. 07:58
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Laskawy Ferenc: Megtiszteltés volt ezen a hétvégén játszani (Fotó: NSO Tv)
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jégkorong FTC-Telekom Laskawy Ferenc
Az FTC-Telekom kétgólos hátrányból felállva győzött az Ifjabb Ocskay Gábor Emlékhétvége zárómeccsén. A Hydro Fehérvár AV19 ellen szinte az utolsó pillanatban szerzett győztes gólt Laskawy Ferenc, aki az NSO Tv kamerája előtt az értékelés mellett arról is beszélt, ebben az idényben több borsot törnének a Volán orra alá.

JÉGKORONG
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom 3–4 (0–0, 2–2, 1–2)
Gólszerző: Páterka, Zloty, MacPherson, ill. Heljanko, Tóth G., Silye, Laskawy

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A Fehérvár már két góllal is vezetett, ám a Ferencváros fordított, és fél perccel a vége előtt megszerezte a mindent eldöntő gólt.

 

jégkorong FTC-Telekom Laskawy Ferenc
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